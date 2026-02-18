L'epilatore Philips non rimuove i peli correttamente

La lunghezza ottimale dei peli per l'epilazione è di 3-4 mm. Se i peli sono più lunghi, utilizzare l'accessorio rifinitore dell'epilatore per accorciarli. Se l'epilatore non è dotato di un pettine regola altezza, radere i peli e attendere 7 giorni finché non saranno abbastanza lunghi per l'epilazione.