L'epilatore Philips non rimuove i peli correttamente

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Se l'epilatore Philips non rimuove completamente i peli del corpo, seguire i nostri suggerimenti per migliorare le prestazioni del dispositivo o guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare correttamente l'epilatore.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: BRE728/00, BRE719/00, BRE709/00. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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