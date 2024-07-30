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  • Epilazione efficace e delicata sulla pelle
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Epilator Series 8000Epilatore Wet & Dry

BRE730/10

4.6
| (76) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto
Epilazione efficace e delicata sulla pelle
Epilatore Philips serie 8000: il primo epilatore al mondo con pinzette in ceramica per un'epilazione più confortevole. Grazie alla tecnologia a doppia azione, è in grado di catturare anche i peli più corti per una pelle liscia per settimane.
Vedi tutti i vantaggi

Pelle liscia fino a 4 settimane

Epilazione efficace e delicata sulla pelle

  • Per gambe, corpo e piedi

  • Funzionamento senza filo

  • +7 accessori

Pelle liscia per settimane grazie alla tecnologia a doppia azione

Pelle liscia per settimane grazie alla tecnologia a doppia azione

La tecnologia a doppia azione sincronizza i movimenti continui delle lunghe pinzette in ceramica per consentire al dispositivo di afferrare e rimuovere i peli più corti fino a 0,5 mm. L'ampia testina di epilazione dotata di pinzette più lunghe del 50% rimuove più peli in una sola passata*. Preparati ad avere una pelle liscia per settimane, senza alcuno sforzo.

L'epilatore più veloce della gamma

L'epilatore più veloce della gamma

Inoltre, le pinzette hanno una velocità di rotazione al minuto superiore rispetto a Braun Silk-épil 9.

32 pinzette ipoallergeniche in ceramica per un trattamento delicato

32 pinzette ipoallergeniche in ceramica per un trattamento delicato

32 pinzette in ceramica realizzate in materiale ipoallergenico per un trattamento confortevole. Scorrono facilmente sulla pelle riducendo la frizione e sfruttando una maggiore superficie di contatto con la pelle*. Il 91% delle donne afferma che l'epilatore offre una piacevole sensazione sulla pelle**.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

76

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

30/07/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è molto funzionale

Lo consiglio a tutti. È pratico da usare e fa bene il suo lavoro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE715/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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04/01/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

L'epilatore migliore

Tra tutti gli epilatori demoliti, compreso doppie testine, questo è quello che mi soddisfa di più. Ottimo.

Pro

Tutto

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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23/11/2023

Italia

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Compratore verificato

Un deciso miglioramento rispetto al precedente

Ho trovato questo epilatore molto superiore al mio precedente apparecchio, più delicato e più preciso. La luce è molto utile, anche in ambiente luminoso. Per il momento ho usato solo l'accessorio per le zone delicate, che fa il suo lavoro.

Pro

Delicato, preciso, efficace

Contro

Viene venduto solo con parecchi accessori di corredo, non tutti utili per me.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto a Philips Satinelle Advanced e Satinelle Prestige

  2. CLT Germania N=153, 2019