Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Per gambe e corpo
Funzionamento senza filo
+3 accessori
La tecnologia a doppia azione sincronizza i movimenti continui delle lunghe pinzette in ceramica per consentire al dispositivo di afferrare e rimuovere i peli più corti fino a 0,5 mm. L'ampia testina di epilazione dotata di pinzette più lunghe del 50% rimuove più peli in una sola passata*. Preparati ad avere una pelle liscia per settimane, senza alcuno sforzo.
Inoltre, le pinzette hanno una velocità di rotazione al minuto superiore rispetto a Braun Silk-épil 9.
32 pinzette in ceramica realizzate in materiale ipoallergenico per un trattamento confortevole. Scorrono facilmente sulla pelle riducendo la frizione e sfruttando una maggiore superficie di contatto con la pelle*. Il 91% delle donne afferma che l'epilatore offre una piacevole sensazione sulla pelle**.
4.6
su 5
76
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Ex scimmia
30/07/2024
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è molto funzionale
Lo consiglio a tutti. È pratico da usare e fa bene il suo lavoro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE715/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE715/00 Epilatore Wet & Dry
Supereroe82
04/01/2024
Italia
Compratore verificato
L'epilatore migliore
Tra tutti gli epilatori demoliti, compreso doppie testine, questo è quello che mi soddisfa di più. Ottimo.
Pro
Tutto
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilatore Wet & Dry
Robby_100
23/11/2023
Italia
Compratore verificato
Un deciso miglioramento rispetto al precedente
Ho trovato questo epilatore molto superiore al mio precedente apparecchio, più delicato e più preciso. La luce è molto utile, anche in ambiente luminoso. Per il momento ho usato solo l'accessorio per le zone delicate, che fa il suo lavoro.
Pro
Delicato, preciso, efficace
Contro
Viene venduto solo con parecchi accessori di corredo, non tutti utili per me.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilatore Wet & Dry
rispetto a Philips Satinelle Advanced e Satinelle Prestige
CLT Germania N=153, 2019