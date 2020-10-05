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Fuori produzione

Satinelle PrestigeEpilatore Wet & Dry

BRE652/00

4.1
| (608) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto
Il nostro epilatore più veloce, anche sui peli più sottili
Il nostro epilatore più veloce di sempre vanta dischi in ceramica esclusivi che ruotano a una velocità mai vista prima e catturano con efficacia i peli corti e sottili. Potrai ora rendere più liscia la tua pelle sia prima sia dopo l'epilazione trattando corpo e piedi.
Vedi tutti i vantaggi

5 routine per il corpo dalla testa ai piedi

Il nostro epilatore più veloce, anche sui peli più sottili

  • Per gambe, corpo, viso e piedi

  • Dischi in ceramica per i peli sottili

  • 5 routine per la cura del corpo

  • + 9 accessori

Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa

Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa

La testina del nostro epilatore è l'unica a includere una superficie ruvida in ceramica che rimuove delicatamente anche i peli più sottili e i peli 4 volte più corti rispetto a quelli che possono essere catturati con la ceretta. Ora con una velocità di rotazione del disco maggiore (2200 giri/min) per una rimozione dei peli ancora più rapida.

Ampia testina di epilazione

Ampia testina di epilazione

L'ampia testina di epilazione copre un'area maggiore in ogni passata per una rimozione dei peli più rapida.

Design premiato*

Design premiato* per una rimozione dei peli senza sforzo

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Recensioni

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4.1

su 5

608

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

05/10/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto!

Ottimo prodotto, ho avuto modo di testare tutte le testine e devo dire che è eccezionale! Avevo già un epilatore Philips ma ormai dopo un po’ di anni era da sostituire ed il prodotto è risultato un buon acquisto, veloce nell’utilizzo, luce led che aiuta a vedere anche i peli più piccoli e dolore impercettibile grazie alla testina massaggiante! Ne consiglio l’acquisto!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Prestige BRE650/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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05/07/2019

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto, tira i peli dalla radice anche quelli fini e cortissimi... il rasoio anche molto utile,la testina esfoliante fa uno scrub profondo... il massaggiatore piacevole. tutti gli accessori sono molto funzionali... non ho più il problema dei peli e sto sfoggiando delle gambe lisce e setose... lo uso sia su pelle asciutta che sotto la doccia "piacevolissimo" consiglio l'acquisto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Prestige BRE652/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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04/07/2018

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ho acquistato questo prodotto causa la rottura di quello che avevo,peccato non ci avessi pensato prima...praticamente si dimezzano i tempi di depilazione.molto maneggevole e veloce.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Prestige BRE650/00 Epilatore Wet & Dry

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