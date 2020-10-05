Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per gambe, corpo, viso e piedi
Dischi in ceramica per i peli sottili
5 routine per la cura del corpo
+ 9 accessori
La testina del nostro epilatore è l'unica a includere una superficie ruvida in ceramica che rimuove delicatamente anche i peli più sottili e i peli 4 volte più corti rispetto a quelli che possono essere catturati con la ceretta. Ora con una velocità di rotazione del disco maggiore (2200 giri/min) per una rimozione dei peli ancora più rapida.
L'ampia testina di epilazione copre un'area maggiore in ogni passata per una rimozione dei peli più rapida.
Design premiato* per una rimozione dei peli senza sforzo
4.1
su 5
608
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
FotoTiz
05/10/2020
Italia
Ottimo prodotto!
Ottimo prodotto, ho avuto modo di testare tutte le testine e devo dire che è eccezionale! Avevo già un epilatore Philips ma ormai dopo un po’ di anni era da sostituire ed il prodotto è risultato un buon acquisto, veloce nell’utilizzo, luce led che aiuta a vedere anche i peli più piccoli e dolore impercettibile grazie alla testina massaggiante! Ne consiglio l’acquisto!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Prestige BRE650/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Prestige BRE650/00 Epilatore Wet & Dry
Giusy86
05/07/2019
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto, tira i peli dalla radice anche quelli fini e cortissimi... il rasoio anche molto utile,la testina esfoliante fa uno scrub profondo... il massaggiatore piacevole. tutti gli accessori sono molto funzionali... non ho più il problema dei peli e sto sfoggiando delle gambe lisce e setose... lo uso sia su pelle asciutta che sotto la doccia "piacevolissimo" consiglio l'acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Prestige BRE652/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Prestige BRE652/00 Epilatore Wet & Dry
Cri80
04/07/2018
Italia
Ottimo prodotto
Ho acquistato questo prodotto causa la rottura di quello che avevo,peccato non ci avessi pensato prima...praticamente si dimezzano i tempi di depilazione.molto maneggevole e veloce.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Prestige BRE650/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Prestige BRE650/00 Epilatore Wet & Dry
IF Design Award 2016