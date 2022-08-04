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Fuori produzione

Satinelle AdvancedEpilatore Wet & Dry

BRE632/00

4.3
| (102) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Il nostro epilatore più veloce, anche sui peli più sottili
Il nostro epilatore più veloce di sempre vanta dischi in ceramica esclusivi che ruotano a una velocità mai vista prima e catturano con efficacia i peli corti e sottili. Sfoggia una pelle liscia come seta per settimane e tratta le diverse aree del corpo con metodi di rimozione dei peli su misura per le tue necessità.
Vedi tutti i vantaggi

2 routine di rimozione dei peli

Il nostro epilatore più veloce, anche sui peli più sottili

  • Per gambe, corpo e viso

  • Dischi in ceramica per i peli sottili

  • Impugnatura con design a forma di S

  • + 5 accessori

Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa

Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa

La testina del nostro epilatore è l'unica a includere una superficie ruvida in ceramica che rimuove delicatamente anche i peli più sottili e i peli 4 volte più corti rispetto a quelli che possono essere catturati con la ceretta. Ora con una velocità di rotazione del disco maggiore (2200 giri/min) per una rimozione dei peli ancora più rapida.

Ampia testina di epilazione

Ampia testina di epilazione

L'ampia testina di epilazione copre un'area maggiore in ogni passata per una rimozione dei peli più rapida.

Primo epilatore con impugnatura a forma di S

L'impugnatura ergonomica a forma di S offre il massimo controllo e consente di raggiungere meglio qualsiasi parte del corpo con naturalezza e movimenti precisi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

102

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

04/08/2022

Italia

Italia

Indolore ed efficace!

Satinelle è molto semplice da utilizzare e soprattutto molto efficace! In pochi passaggi, la zona è nettamente pulita: grazie alla sua testina ergonomica, si riesce a raggiungere facilmente tutti i punti da depilare. Ottima la durata della batteria. Le testine in dotazione consentono di depilare tutte le parti del corpo, senza dolore!

Pro

facilità di utilizzo, strappo netto ma indolore, facile da pulire, batteria duratura

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE635/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE635/00 Epilatore Wet & Dry

12/07/2021

Italia

Italia

Eccezionale

Ottimo prodotto, pratico e veloce. Lo consiglio vivamente

Pro

Comodo, maneggevole e senza filo

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE640/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE640/00 Epilatore Wet & Dry

13/03/2021

Italia

Italia

Prodotto comodissimo con batteria di lunga durata

È molto comodo da maneggiare, il fatto che si usa senza cavo lo fa molto pratico. Toglie anche i peletti più piccoli

Pro

Praticità, velocità,

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE605/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE605/00 Epilatore Wet & Dry

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