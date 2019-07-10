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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per gambe, corpo e viso
1 accessorio
Senza filo e ricaricabile
Impugnatura con design a forma di S
L'impugnatura ergonomica è facile da gestire, per il massimo controllo e per raggiungere tutte le aree del corpo in modo pratico.
La nostra esclusiva testina di epilazione è realizzata con ceramica ruvida che afferra i peli con decisione, anche i più sottili.
L'ampia testina di epilazione copre un'area maggiore in ogni passata per una rimozione dei peli più rapida.
Riconoscimenti
4.0
su 5
60
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
Francy24
10/07/2019
Italia
Ottimo
Ottimo prodotto, versatile e maneggevole. Pratico per il suo uso senza fili e per la buona autonomia della batteria.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry
Unica40
12/06/2019
Italia
Qualità del prodotto
Ottimo prodotto. Completamente innocuo! Leggero versatile ed efficace. Elimina tutta la peluria delle gambe.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry
Paperetta
09/08/2018
Italia
Ottimo acquisto
L'ho acquistato in promozione ed ero un po' scettica, invece mi ha sorpreso! Ottima l'impugnatura molto sicura anche in caso di mani bagnate o scivolose, la testina un po' curva si adatta perfettamente al corpo e lo strappo è veramente indolore rispetto al vecchio epilatore della concorrenza che avevo. Riesce a prendere anche i peli più corti, magari bisogna ripassare una volta in più. Anche nella zona dell'inguine si usa facilmente e senza dolore. Molto utile la lucina al led che permette di epilarti anche di sera a letto con poca luce. Stelle meritate!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry