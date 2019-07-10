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  • Cattura con efficacia anche i peli più sottili
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Fuori produzione

Satinelle AdvancedEpilatore Wet & Dry

BRE610/00

4
| (60) Recensioni | 83% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Cattura con efficacia anche i peli più sottili
L'impugnatura a S consente di passare il prodotto su tutto il corpo. La testina più ampia con dischi in ceramica funziona a una distanza minima dalla pelle per catturare anche i peli più sottili per risultati rapidi e duraturi. Wet & Dry con 1 accessorio.
Vedi tutti i vantaggi

Facile da manovrare per ottenere senza sforzi risultati duraturi

Cattura con efficacia anche i peli più sottili

  • Per gambe, corpo e viso

  • 1 accessorio

  • Senza filo e ricaricabile

  • Impugnatura con design a forma di S

Impugnatura a S per garantire maneggevolezza su tutte le zone del corpo

L'impugnatura ergonomica è facile da gestire, per il massimo controllo e per raggiungere tutte le aree del corpo in modo pratico.

Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa

Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa

La nostra esclusiva testina di epilazione è realizzata con ceramica ruvida che afferra i peli con decisione, anche i più sottili.

Ampia testina di epilazione

Ampia testina di epilazione

L'ampia testina di epilazione copre un'area maggiore in ogni passata per una rimozione dei peli più rapida.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

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Recensioni

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4.0

su 5

60

Recensioni

83%

di utenti consiglia questo prodotto

10/07/2019

Italia

Italia

Ottimo

Ottimo prodotto, versatile e maneggevole. Pratico per il suo uso senza fili e per la buona autonomia della batteria.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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12/06/2019

Italia

Italia

Qualità del prodotto

Ottimo prodotto. Completamente innocuo! Leggero versatile ed efficace. Elimina tutta la peluria delle gambe.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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09/08/2018

Italia

Italia

Ottimo acquisto

L'ho acquistato in promozione ed ero un po' scettica, invece mi ha sorpreso! Ottima l'impugnatura molto sicura anche in caso di mani bagnate o scivolose, la testina un po' curva si adatta perfettamente al corpo e lo strappo è veramente indolore rispetto al vecchio epilatore della concorrenza che avevo. Riesce a prendere anche i peli più corti, magari bisogna ripassare una volta in più. Anche nella zona dell'inguine si usa facilmente e senza dolore. Molto utile la lucina al led che permette di epilarti anche di sera a letto con poca luce. Stelle meritate!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE610/00 Epilatore Wet & Dry

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