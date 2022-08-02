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Satinelle Essential Epilatore compatto con cavo
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L'utilizzo dell'epilatore può danneggiare i vasi linfatici delle ascelle?
È possibile sciacquare i dispositivi di epilazione Philips con acqua?
Dove si trovano numero di modello e numero di serie del dispositivo di epilazione Philips?
Come si usano gli accessori dell'epilatore Philips?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Come si modificano le impostazioni della velocità dell'epilatore Philips?
EpilatorGuanto esfoliante
Custodia
Satinelle EssentialSpazzolina per pulizia
Satinelle EssentialTestina di rasatura
Satinelle EssentialUnità di attacco testina epilatoria
Satinelle EssentialTestina epilatoria
Satinelle EssentialAlimentatore
Kit di pinzette
L'epilatore Philips è rumoroso
La mia pelle è irritata dopo l'utilizzo dell'epilatore Philips
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