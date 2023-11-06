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Fuori produzione

Satinelle EssentialEpilatore compatto con cavo

BRE275/00

4.5
| (61) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Epilazione semplice
Gambe lisce per settimane con l'epilatore Philips Satinelle. Rimuove delicatamente i peli con una lunghezza minima di 0,5 mm, dalla radice. Epilazione semplice grazie all'impugnatura ergonomica e alla testina lavabile per la massima igiene
Vedi tutti i vantaggi

Pelle liscia per settimane

Epilazione semplice

  • Con Opti-light

  • per le gambe

  • + 4 accessori

Sistema di epilazione efficace che elimina il pelo alla radice

Sistema di epilazione efficace che elimina il pelo alla radice

L'efficace sistema di epilazione lascia la pelle liscia e senza peli per settimane

Esclusiva luce incorporata per una maggiore visibilità dei peli sottili

Esclusiva luce incorporata per una maggiore visibilità dei peli sottili

L'esclusiva luce incorporata permette di individuare anche i peli più sottili, per un'epilazione più efficace.

2 impostazioni di velocità per catturare i peli più sottili e quelli più spessi

2 impostazioni di velocità per catturare i peli più sottili e quelli più spessi

2 impostazioni di velocità per rimuovere i peli più sottili e più spessi, per un trattamento di epilazione personalizzato.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

61

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

1

06/11/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

E’ un prodotto molto valido ed economico, lo consiglio a chi non vuole spendere molto!

Pro

Facile

Contro

Il cavo elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential BRE265/00 Epilatore compatto con cavo

Sì, consiglio questo prodotto

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21/07/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Mai più senza

Tra un epilazione e l'altra passano quasi 10 giorno, perché riesce ad estirpare anche i peli più corti. Mai più senza@

Pro

Leggero e maneggevole

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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08/04/2021

Italia

Italia

ottimo prodotto

Il prodotto è ottimo. Una volta utilizzato riesco a effettuare di nuovo l'epil dopo 15 giorni. Comodo e funzionale

Pro

ottima efficacia

Contro

niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Essential BRE225/00 Epilatore compatto con cavo

Sì, consiglio questo prodotto

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