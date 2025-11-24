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Garanzia di 2 anni
Per il corpo e le zone sensibili
Con luce LED
+4 accessori
Epilazione, rasatura ed esfoliazione
Goditi una pelle liscia a lungo. L'epilatore ti libera dalla routine di epilazione fino a 4 settimane.
Goditi una pelle liscia e delicata direttamente a casa tua con questo grazioso epilatore. Rimuove i peli più corti esattamente come la cera ed evita fastidiose perdite di tempo nei saloni di bellezza o di sporcare in giro. Sul serio!
Confezione in carta, batterie non incluse e impugnatura realizzata al 50% con materiali riciclati: questo epilatore ha un impatto ambientale minimo.
4.6
su 5
101
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
Adry1963
24/11/2025
Italia
Parte della promozione
Epilator Series 4000 BRE257/00
Questo epilatore mi ha davvero sorpresa. In passato ne ho usati altri ma non sono mai stata molto soddisfatta del risultato. L’Epilator Series 4000 BRE257/00 è davvero un ottimo prodotto sia per il rapporto qualità-prezzo che per l’efficacia. È infatti in grado di rimuove perfettamente anche i peli più corti, grazie alla luce LED che li rende più visibili. È dotato inoltre di testine lavabili ed intercambiabili adatte a ogni tipo di epilazione e adatte anche per pelli sensibili. È presente un sacchetto per il trasporto durante i viaggi. Assolutamente consigliato.
Pro
Praticità e semplicità d'uso
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo
connyblu111
24/11/2025
Italia
Parte della promozione
Efficace e maneggevole
L'epilatore Philips mi ha convinto per tre semplici principali motivi:l'efficacia sui peli più piccoli,la compattezza e la delicatezza. Davvero molto maneggevole e leggero dotato di filo abbastanza lungo da permettere di assumere comodamente le posizioni più idonee alla depilazione,ha una presa piccola quindi non ingombrante e pesante,può tranquillamente essere messo in valigia.È delicato sulla pelle poiché dotato di lucetta che permette l'individuazione anche dei più piccoli peletti quindi non si và a passare più volte sulla stessa zona. Lo consiglierei assolutamente a tutte le donne che hanno bisogno di depilarsi velocemente senza rinunciare a preservare la propria pelle dallo stress dell'epilazione e a quelle che vogliono passare dal rasoio all'elettrico.
Pro
Delicatezza ed efficacia
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo
Mnn125
21/11/2025
Italia
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Il prodotto ha caratteristiche ottime!!!
Il prodotto è ottimo in tutte le sue caratteristiche, ha testine intercambiabili adatte a ogni tipo di depilatura e pelle , utile in ogni momento e ideale per chi cerca sicurezza e rapidità, inoltre ha una sacchetta utilissima per portare in viaggio epilatore con tutti gli accessori. Consigliatissimo
Pro
Velocità di rasatura e diverse testine
Contro
Utilizzabile solo con cavo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo
L'87% conferma, iHUT Paesi Bassi, n=28, 2024.