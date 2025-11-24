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Epilator Series 4000Epilatore con filo

BRE247/00

4.6
| (101) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Delicato e scorrevole
Scopri una rimozione dei peli delicata e duratura, e goditi una pelle liscia per ben 28 giorni. Lo sappiamo, l'epilazione può fare paura. Ma se è effettuata a cadenza regolare, diventa meno dolorosa!*
Vedi tutti i vantaggi

Delicato sulla pelle

Delicato e scorrevole

  • Per il corpo e le zone sensibili

  • Con luce LED

  • +4 accessori

  • Epilazione, rasatura ed esfoliazione

Fino a 4 settimane di pelle liscia

Fino a 4 settimane di pelle liscia

Goditi una pelle liscia a lungo. L'epilatore ti libera dalla routine di epilazione fino a 4 settimane.

Epilazione semplice

Epilazione semplice

Goditi una pelle liscia e delicata direttamente a casa tua con questo grazioso epilatore. Rimuove i peli più corti esattamente come la cera ed evita fastidiose perdite di tempo nei saloni di bellezza o di sporcare in giro. Sul serio!

Pelle liscia a lungo

Pelle liscia a lungo

Confezione in carta, batterie non incluse e impugnatura realizzata al 50% con materiali riciclati: questo epilatore ha un impatto ambientale minimo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

101

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

2

24/11/2025

Italia

Italia

Epilator Series 4000 BRE257/00

Questo epilatore mi ha davvero sorpresa. In passato ne ho usati altri ma non sono mai stata molto soddisfatta del risultato. L’Epilator Series 4000 BRE257/00 è davvero un ottimo prodotto sia per il rapporto qualità-prezzo che per l’efficacia. È infatti in grado di rimuove perfettamente anche i peli più corti, grazie alla luce LED che li rende più visibili. È dotato inoltre di testine lavabili ed intercambiabili adatte a ogni tipo di epilazione e adatte anche per pelli sensibili. È presente un sacchetto per il trasporto durante i viaggi. Assolutamente consigliato.

Pro

Praticità e semplicità d'uso

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo

24/11/2025

Italia

Italia

Efficace e maneggevole

L'epilatore Philips mi ha convinto per tre semplici principali motivi:l'efficacia sui peli più piccoli,la compattezza e la delicatezza. Davvero molto maneggevole e leggero dotato di filo abbastanza lungo da permettere di assumere comodamente le posizioni più idonee alla depilazione,ha una presa piccola quindi non ingombrante e pesante,può tranquillamente essere messo in valigia.È delicato sulla pelle poiché dotato di lucetta che permette l'individuazione anche dei più piccoli peletti quindi non si và a passare più volte sulla stessa zona. Lo consiglierei assolutamente a tutte le donne che hanno bisogno di depilarsi velocemente senza rinunciare a preservare la propria pelle dallo stress dell'epilazione e a quelle che vogliono passare dal rasoio all'elettrico.

Pro

Delicatezza ed efficacia

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo

21/11/2025

Italia

Italia

Il prodotto ha caratteristiche ottime!!!

Il prodotto è ottimo in tutte le sue caratteristiche, ha testine intercambiabili adatte a ogni tipo di depilatura e pelle , utile in ogni momento e ideale per chi cerca sicurezza e rapidità, inoltre ha una sacchetta utilissima per portare in viaggio epilatore con tutti gli accessori. Consigliatissimo

Pro

Velocità di rasatura e diverse testine

Contro

Utilizzabile solo con cavo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 4000 BRE257/00 Epilatore con filo

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  1. L'87% conferma, iHUT Paesi Bassi, n=28, 2024.