Ho avuto modo di testare questo epilatore e sono rimasta piacevolmente sorpresa, innanzitutto dalle dimensioni compatte. Avevo già un epilatore della Braun e questo è molto più pratico da portare in viaggio. Al tatto è piacevolmente liscio, anche se questo può essere uno svantaggio in quanto può sfuggire di mano facilmente. Ho inoltre testato su una gamba il vecchio e sull'altra il nuovo epilatore e devo ammettere che questo Philips è decisamente meno doloroso. Ha eliminato anche i peli più sottili e corti e poi il fatto che abbia la testina per la rasatura lo rende comodissimo da portare in valigia. La testina si cambia con un semplice click spingendo di lato la testina, niente di più facile. Mi ha semplicemente conquistata.