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Epilator Series 2000Epilatore con filo

BRE227/00

4.5
| (136) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Delicato e scorrevole
Scopri una rimozione dei peli delicata e duratura, e goditi una pelle liscia per ben 28 giorni. Lo sappiamo, l'epilazione può fare paura. Ma se è effettuata a cadenza regolare, diventa meno dolorosa!*
Vedi tutti i vantaggi

Delicato sulla pelle

Delicato e scorrevole

  • Per gambe e corpo

  • Con testina massaggiante

Fino a 4 settimane di pelle liscia

Fino a 4 settimane di pelle liscia

Goditi una pelle liscia a lungo. L'epilatore ti libera dalla routine di epilazione fino a 4 settimane.

Epilazione semplice

Epilazione semplice

Goditi una pelle liscia direttamente a casa tua con questo grazioso epilatore. Rimuove i peli più corti esattamente come la ceretta ed evita fastidiose perdite di tempo nei saloni di bellezza o di sporcare in giro. Sul serio!

Pelle liscia a lungo

Pelle liscia a lungo

Confezione in carta, batterie non incluse e impugnatura realizzata al 50% con materiali riciclati: questo epilatore ha un impatto ambientale minimo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

136

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

28/11/2025

Italia

Italia

Buon prodotto

Buon prodotto questo epilatore ed è soprattutto completo di tutti gli accessori. Delicato e molto utile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 2000 BRE237/00 Epilatore con filo

Sì, consiglio questo prodotto

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27/11/2025

Italia

Italia

Il prodotto rende la depilazione facile veloce

Ho provato l’epilatore e devo dire che mi ha piacevolmente stupita. È dotato di diverse testine che permettono una epilazione facile veloce ed indolore in diverse parti del corpo, inoltre lascia la pelle liscia per almeno 3 settimane visto che è questo il tempo che è passato dalla prima volta che l’ho usato e ancora ho la pelle liscia come il primo giorno.

Pro

Facile da usare, epilazione veloce e indolore

Contro

Non pervenuti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 2000 BRE237/00 Epilatore con filo

Sì, consiglio questo prodotto

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26/11/2025

Italia

Italia

Epilatore da provare!

Ho avuto modo di testare questo epilatore e sono rimasta piacevolmente sorpresa, innanzitutto dalle dimensioni compatte. Avevo già un epilatore della Braun e questo è molto più pratico da portare in viaggio. Al tatto è piacevolmente liscio, anche se questo può essere uno svantaggio in quanto può sfuggire di mano facilmente. Ho inoltre testato su una gamba il vecchio e sull'altra il nuovo epilatore e devo ammettere che questo Philips è decisamente meno doloroso. Ha eliminato anche i peli più sottili e corti e poi il fatto che abbia la testina per la rasatura lo rende comodissimo da portare in valigia. La testina si cambia con un semplice click spingendo di lato la testina, niente di più facile. Mi ha semplicemente conquistata.

Pro

Le dimensioni ridotte e la testina per la rasatura

Contro

Leggermente scivoloso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 2000 BRE237/00 Epilatore con filo

Sì, consiglio questo prodotto

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  1. L'87% conferma, iHUT Paesi Bassi, n=28, 2024.