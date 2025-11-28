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Garanzia di 2 anni
Per gambe e corpo
Con testina massaggiante
Goditi una pelle liscia a lungo. L'epilatore ti libera dalla routine di epilazione fino a 4 settimane.
Goditi una pelle liscia direttamente a casa tua con questo grazioso epilatore. Rimuove i peli più corti esattamente come la ceretta ed evita fastidiose perdite di tempo nei saloni di bellezza o di sporcare in giro. Sul serio!
Confezione in carta, batterie non incluse e impugnatura realizzata al 50% con materiali riciclati: questo epilatore ha un impatto ambientale minimo.
4.5
su 5
136
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
Luis84
28/11/2025
Italia
Parte della promozione
Buon prodotto
Buon prodotto questo epilatore ed è soprattutto completo di tutti gli accessori. Delicato e molto utile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 2000 BRE237/00 Epilatore con filo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 2000 BRE237/00 Epilatore con filo
Marysa91
27/11/2025
Italia
Parte della promozione
Il prodotto rende la depilazione facile veloce
Ho provato l’epilatore e devo dire che mi ha piacevolmente stupita. È dotato di diverse testine che permettono una epilazione facile veloce ed indolore in diverse parti del corpo, inoltre lascia la pelle liscia per almeno 3 settimane visto che è questo il tempo che è passato dalla prima volta che l’ho usato e ancora ho la pelle liscia come il primo giorno.
Pro
Facile da usare, epilazione veloce e indolore
Contro
Non pervenuti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 2000 BRE237/00 Epilatore con filo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 2000 BRE237/00 Epilatore con filo
Peropero
26/11/2025
Italia
Parte della promozione
Epilatore da provare!
Ho avuto modo di testare questo epilatore e sono rimasta piacevolmente sorpresa, innanzitutto dalle dimensioni compatte. Avevo già un epilatore della Braun e questo è molto più pratico da portare in viaggio. Al tatto è piacevolmente liscio, anche se questo può essere uno svantaggio in quanto può sfuggire di mano facilmente. Ho inoltre testato su una gamba il vecchio e sull'altra il nuovo epilatore e devo ammettere che questo Philips è decisamente meno doloroso. Ha eliminato anche i peli più sottili e corti e poi il fatto che abbia la testina per la rasatura lo rende comodissimo da portare in valigia. La testina si cambia con un semplice click spingendo di lato la testina, niente di più facile. Mi ha semplicemente conquistata.
Pro
Le dimensioni ridotte e la testina per la rasatura
Contro
Leggermente scivoloso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 2000 BRE237/00 Epilatore con filo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Epilator Series 2000 BRE237/00 Epilatore con filo
L'87% conferma, iHUT Paesi Bassi, n=28, 2024.