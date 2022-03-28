Premetto che sono una piastra-dipendente da oltre vent'anni perchè ho tantissimi capelli, mossi, crespi, disordinati e non esco di casa se non sono liscissimi. Ho avuto modo di testare questa piastra Philips BHS752/00 già un pò di volte e ne sono rimasta più che soddisfatta, quindi non posso che consigliarla. 1) Aspetto esteriore e unpacking: Ha un colore viola scuro metallizzato, direi veramente molto chic. E’ corredata anche di una pochette grigia per portarla in giro. Pochette che forse avrei preferito non così morbida ma un po' più rigida, per portare la piastra tranquillamente ovunque. La piastra è molto lunga (dimensioni 25x105) quindi sicuramente non adatta a chi la vuole tenere sempre con sé in borsetta. Alla fine, però, questa lunghezza è anche un vantaggio, perché è proprio per questo che la “lisciatura” avviene più velocemente. 2) Accensione e Temperatura: Raggiunge in pochissimo tempo la temperatura desiderata (non più di 30 secondi) e l’impostazione è facilissima, visto che ci sono delle comode lucine led che si accendono. Alle successive accensioni, poi, mi ritrovo la temperatura precedente già impostata e memorizzata, senza la necessità di impostarla di nuovo. Considerate che di solito con altre piastre mi sono sempre mantenuta sui 180 gradi, ma con questa piastra devo dire che arrivo tranquillamente anche a 200, in quanto la percepisco delicata e sicura sui miei capelli (*da istruzioni la temperatura raccomandata per i miei capelli è 210-230). Inoltre, usando sempre le piastre, ogni tanto mi capita di fare il classico “bollino” in fronte (alias piccola bruciatura) ma la punta di questa piastra è fatta con materiale termoisolante, così sono sicura che riuscirò ad evitare questi “danni collaterali”. Anche il raffreddamento è abbastanza rapido e la posso riporre velocemente nello scaffale. Se me la dimenticassi accesa (cosa che comunque non succede mai) ha lo spegnimento automatico dopo 30 minuti. 3) Effetto sui capelli: Innanzitutto, sono fan sfegatata del liscio, come già detto, ma mi preme sottolineare una funzione alternativa: la funzione “boccolo”. Si tratta di un tastino aggiuntivo sulla piastra che serve proprio per arrotolare i capelli, in modo da ricreare dei ricci in caso si volesse un effetto più elegante, quindi sicuramente comodo avere questa doppia possibilità in un’unica piastra. Tornando al liscio, leggo che ha le piastre infuse con olio di Argan e una tecnologia Ionic care per ridurre i danni del calore. Sicuramente tutte queste caratteristiche innovative influiscono su quello che è la resa finale, che secondo me è veramente ottima, motivo per cui questa recensione è positiva: devo dire che impiego veramente poco tempo per avere i capelli liscissimi (e, credetemi, ne ho veramente tanti!) ma la cosa che mi ha colpito di più è che, oltre a essere lisci, quando finisco tutto li sento molto morbidi e lucenti, cosa che non vedevo ormai da molto tempo nei miei anni da “piastrata”. Tra l’altro, avendo un taglio scalato, la piega liscia viene così bene che anche la forma del mio taglio in generale sembra “fresca da parrucchiere”.