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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Tecnologia termoprotettiva
Stiratura più veloce del 50%
2x Ionic Care per capelli luminosi
Piastre infuse con olio di argan
La tecnologia termoprotettiva consente di fare la messa in piega con meno danni causati dal calore. Il sensore regola la temperatura per una messa in piega perfetta e uniforme dalla radice alla punta.
Grazie alle piastre lisce, la piastra per capelli scorre facilmente sui capelli, così potrai dedicare meno tempo alla piega e più tempo ad apprezzarne gli ottimi risultati.
Questo potente sistema agli ioni dona maggiore luminosità ai capelli con un trattamento Ionic Care due volte più potente a ogni sessione. L'applicazione ai capelli di milioni di ioni negativi per centimetro cubo elimina l'elettricità statica, ammorbidisce i capelli e li rende lisci. In questo modo potrai avere capelli luminosi e senza effetto crespo.
4.7
su 5
422
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
AlessandroB
28/03/2022
Italia
Parte della promozione
Piega favolosa con la piastra Philips S7000!
Sono molto felice di essere stato scelto per poter provare la piastra Philips S7000 (BHS752/00)! L’ho provata per una decina di giorni utilizzandola quotidianamente perché mi piace dare sempre una piega perfetta ogni giorno ai miei capelli mossi. Inoltre, l’ho fatta provare anche alla mia ragazza che ha capelli lunghi fino alla vita anch’essa mossi tendenti al crespo per valutare al meglio l’efficienza e le funzionalità di questa piastra. Un delle caratteristiche che ho piu amato di Philips S7000 è la tecnologia termoprotettiva Ionic Care minerale che consente grazie al sensore di regolare la temperatura per una piega con meno danni causati dal calore, perfetta dalla radice alla punte e che grazie agli ioni minerali negativi, riduce l'impatto dei raggi UV. Ho ottenuto una piega splendida, senza piu effetto crespo con capelli morbidi e molto lucidi…un vero toccasana per chi come me usa la piastra ogni giorno! Ho potuto subito apprezzare il design elegante e molto accattivante della piastra Philips S7000 perché è leggera, intuitiva e facilmente maneggevole grazie alla velocità di riscaldamento in 30 secondi e ad un’innovativo display LED che offre un controllo preciso della temperatura, potendola variare in base alle proprie esigenze ed al tipo di capello se liscio/mosso/ riccio, tra 120 °C e 230 °C per ottenere risultati duraturi e ridurre al minimo il rischio di danneggiare i capelli. Inoltre, ho trovato molto comoda la funzione di temperatura preimpostata di 210 °C per una stiratura rapida da utilizzare anche ogni giorno senza rovinare le fibre capillari anche piu sottili. Ho trovato ottime anche le piastre in ceramica con olio di argan con tecnologia flessibile per una perfetta scorrevolezza e calore uniforme sui capelli per una piega rapida,veloce e senza sforzi adatta sia a capelli corti sia a quelli molto lunghi riducendo del 50% i tempi di piega! La piastra è dotata di una tappetino che funge da custodia per proteggere e rimettere a posto immediatamente la piastra dopo l'uso anche se ancora calda o per appoggiarla durante l’utilizzo per evitare di rovinare le superfici. In definitiva direi esperienza super positiva quindi, consiglio vivamente la piastra Philips S7000 qualunque tipo o lunghezza di capello tu abbia per una stupenda piega come dal parrucchiere ma, comodamente a casa propria!
Pro
Non rovina i capelli e rende la piega molto semplice, veloce e davvero perfetta come usciti dal parrucchiere!
Contro
Non ho riscontrato nessun aspetto negativo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHS752/00 Piastra per capelli
Sì, consiglio questo prodotto
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emydag
21/03/2022
Italia
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Eccellente
La piastra per capelli Philips 7000 Series BHS752/00 è senza dubbio la migliore che io abbia provato. Solitamente impiego un paio d'ore per piastrare i miei capelli crespi, ma con questa piastra il tempo si è di gran lunga ridotto ed il risultato è eccellente. Si riscalda subito e grazie alla tecnologia termoprotettiva non danneggia i capelli e questo mi piace molto. Mi sento di consigliarla anche a chi ha capelli crespi e difficili da lisciare.
Pro
Velocità di riscaldamento, praticità e ottimi risultati
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHS752/00 Piastra per capelli
Sì, consiglio questo prodotto
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Francyfiry
17/03/2022
Italia
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Leggerezza e velocità
In assoluto la migliore piastra che abbia mai provato. La sua leggerezza permette di lavorare sui capelli lunghi con meno fatica. Un altra caratteristica sorprendente è la velocità di riscaldamento. La possibilità di variare l’intensità della temperatura fa si che si adatti ad ogni tipo di capello, lasciando un risultato eccezionale.
Pro
Rispettosa del capello
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHS752/00 Piastra per capelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHS752/00 Piastra per capelli
Stesso risultato ottenuto con un'esposizione al calore inferiore a 180 °C rispetto al modello HP8361 a 210 °C.
rispetto al modello HP8361