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StraightCare EssentialPiastra per capelli ThermoProtect

BHS378/00

4.5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Capelli lisci e luminosi con trattamento agli ioni e controllo
Appositamente progettata per una piega facile e veloce, dotata di piastre con cheratina e 6 impostazioni di temperatura a LED. Cura dei capelli garantita dalla tecnologia ThermoProtect che previene il surriscaldamento e dona brillantezza ai tuoi capelli grazie agli ioni.
Vedi tutti i vantaggi

Capelli lisci e luminosi con trattamento agli ioni e controllo

  • Tecnologia ThermoProtect

  • Ionic Care per capelli luminosi

  • Piastre infuse di cheratina

  • 6 impostazioni di temperatura LED

Tecnologia ThermoProtect

Tecnologia ThermoProtect

La tecnologia ThermoProtect distribuisce uniformemente il calore lungo le piastre, proteggendo i capelli dal surriscaldamento.

Trattamento Ionic Care per capelli luminosi, senza effetto crespo

Trattamento Ionic Care per capelli luminosi, senza effetto crespo

Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Piastre in ceramica e cheratina per la massima scorrevolezza e brillantezza dei capelli

Piastre in ceramica e cheratina per la massima scorrevolezza e brillantezza dei capelli

Le piastre in ceramica con cheratina scorrono perfettamente sui capelli, per una piega semplice e rapida.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

13/11/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Qualità e leggerezza del prodotto. Molto efficace.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect

21/05/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

semplicità

prodotto semplice da usare, si scalda rapidamente, non ingombrante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect

Sì, consiglio questo prodotto

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