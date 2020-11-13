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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Tecnologia ThermoProtect
Piastre infuse di cheratina
10 impostazioni di temperatura
La tecnologia ThermoProtect distribuisce uniformemente il calore lungo le piastre, proteggendo i capelli dal surriscaldamento.
Le piastre in ceramica con cheratina scorrono perfettamente sui capelli, per una piega semplice e rapida.
Scegli una temperatura compresa tra 160 °C e 230 °C per ottenere risultati duraturi e ridurre al minimo il rischio di danneggiare i capelli.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Leone150cv
13/11/2020
Italia
Ottimo prodotto
Qualità e leggerezza del prodotto. Molto efficace.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect
eve77
21/05/2024
Italia
Compratore verificato
semplicità
prodotto semplice da usare, si scalda rapidamente, non ingombrante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect
Sì, consiglio questo prodotto
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