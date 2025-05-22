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  • Capelli naturalmente lisci in 5 minuti*
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Ricondizionati

StyleCare EssentialRicondizionati Spazzola lisciante riscaldata

BHH880/00R1

4.8
| (17) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Capelli naturalmente lisci in 5 minuti*
Ottieni capelli naturalmente lisci e luminosi in soli 5 minuti. La nostra tecnologia ThermoProtect e il design delle setole si combinano per regalarti capelli sani e senza effetto crespo.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

Capelli lisci, luminosi e senza effetto crespo

Capelli naturalmente lisci in 5 minuti*

  • Superficie extra large

  • Tecnologia ThermoProtect

  • Rivestimento in ceramica e tormalina

Cavo girevole

Cavo girevole

Cavo girevole per maggiore comfort.

Rivestimento in ceramica e tormalina

Rivestimento in ceramica e tormalina

Rivestimento in ceramica e tormalina per capelli luminosi, lisci e senza effetto crespo.

Tecnologia ThermoProtect

Tecnologia ThermoProtect

La tecnologia ThermoProtect mantiene la temperatura della spazzola costante per evitarne il surriscaldamento e ottenere capelli dall'aspetto sano, proteggendoli dal calore eccessivo.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Misurato su 33 donne con lunghezza dei capelli media. Test effettuato in Cina.