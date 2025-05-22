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Ricondizionati
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Superficie extra large
Tecnologia ThermoProtect
Rivestimento in ceramica e tormalina
Cavo girevole per maggiore comfort.
Rivestimento in ceramica e tormalina per capelli luminosi, lisci e senza effetto crespo.
La tecnologia ThermoProtect mantiene la temperatura della spazzola costante per evitarne il surriscaldamento e ottenere capelli dall'aspetto sano, proteggendoli dal calore eccessivo.
Misurato su 33 donne con lunghezza dei capelli media. Test effettuato in Cina.