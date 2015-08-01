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Fuori produzione

Arricciacapelli per un look naturale

BHH777/00

4

| (111) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Realizza facilmente dei fantastici ricci dal look naturale

L'arricciacapelli Philips Easy Natural ti consente di creare ricci splendidi anche sulla nuca. L'esclusivo design a tulipano e le piastre intelligenti trattengono il capello mentre realizzi la piega, così da poter creare i ricci in un solo movimento.

Vedi tutti i vantaggi

Anche nella parte inferiore del capo

Realizza facilmente dei fantastici ricci dal look naturale

  • Boccoli

  • Aggancia e arriccia in un solo gesto

  • Design anti-scottature

  • Leggero e compatto

Pensato specificamente per creare fantastici ricci naturali

Pensato specificamente per creare fantastici ricci naturali

L'arricciacapelli Philips Easy Natural è dotato di un esclusivo design a tulipano che ti consente di creare ricci eleganti e naturali senza sforzo.

Aggancio automatico della ciocca di capelli per arricciare con una sola mano

Aggancio automatico della ciocca di capelli per arricciare con una sola mano

Le piastre per agganciare e arricciare i capelli di Philips Easy Natural agganciano e trattengono le ciocche di capelli durante la piega, consentendo l'arricciatura con un unico movimento e una sola mano.

Protegge contro scottature accidentali

Protegge contro scottature accidentali

Le piastre per la piega sono dotate di protezioni per prevenire scottature accidentali.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

111

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

01/08/2015

France

France

Simple et efficace

Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per BHH777/10 Boucleur Easy Natural

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27/05/2015

France

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un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

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Esclusioni di responsabilità

  1. Testato nel 2014.