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Fuori produzione
Realizza facilmente dei fantastici ricci dal look naturale
L'arricciacapelli Philips Easy Natural ti consente di creare ricci splendidi anche sulla nuca. L'esclusivo design a tulipano e le piastre intelligenti trattengono il capello mentre realizzi la piega, così da poter creare i ricci in un solo movimento.
Boccoli
Aggancia e arriccia in un solo gesto
Design anti-scottature
Leggero e compatto
L'arricciacapelli Philips Easy Natural è dotato di un esclusivo design a tulipano che ti consente di creare ricci eleganti e naturali senza sforzo.
Le piastre per agganciare e arricciare i capelli di Philips Easy Natural agganciano e trattengono le ciocche di capelli durante la piega, consentendo l'arricciatura con un unico movimento e una sola mano.
Le piastre per la piega sono dotate di protezioni per prevenire scottature accidentali.
4.0
su 5
111
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Coco25200
01/08/2015
France
Simple et efficace
Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu
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Questa revisione è stata effettuata per BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Sì, consiglio questo prodotto
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Nina21000
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Sì, consiglio questo prodotto
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Gwennouu
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
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Testato nel 2014.