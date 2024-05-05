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Garanzia di 2 anni
ThermoShield Advanced
Ioni d'acqua, ioni minerali, 8 ioni
60%********* di lucentezza in più dei capelli
Asciugatura rapida in 4 minuti
Asciuga il 20%** più velocemente rispetto a un asciugacapelli da 2300 W
Il sistema a doppio sensore legge continuamente la temperatura della stanza e regola attivamente la temperatura di asciugatura 24.000 volte per sessione per proteggere i capelli dal surriscaldamento. Approfitta di una temperatura di asciugatura 25% più costante in qualsiasi ambiente********.
Le innovative lame della ventola e il riscaldatore appositamente progettato consentono di asciugare i capelli in soli 4 minuti****.
Maggiore idratazione per capelli morbidi e dall'aspetto sano. La tecnologia a ioni d'acqua genera un contenuto d'acqua 1000 volte superiore rispetto ad un prodotto senza ionizzatore.
Considera le recensioni dei prodotti
4.6
su 5
18
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
dani_inad
05/05/2024
Italia
Parte della promozione
Tecnologia avanzata per capelli super
Ho utilizzato il phone per alcune settimane prima di esprimere un giudizio oggettivo. Lavo i capelli molto spesso e vivo in una città con elevati tassi di inquinamento. La tecnologia del phone lo rende molto avanzato, lascia i capelli morbidi e l'asciugatura non è troppo "violenta". non secca i capelli ed è adatto se vuoi un risultato rapido.
Pro
tecnologia, dimensioni, rumorosità
Contro
nd
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Hannab88
04/05/2024
Italia
Parte della promozione
Incredibile espansione diffusore per ricci!!! 😄
Ho scelto di valutare questo prodotto perché cercavo un asciugacapelli che fosse veloce, leggero e non danneggiasse i miei capelli con il calore. Ho apprezzato molto la velocità con cui asciuga i capelli, permettendomi di risparmiare tempo prezioso durante la mia routine di styling. La leggerezza del dispositivo lo rende comodo da utilizzare anche per lunghi periodi, senza affaticare il braccio. Inoltre, il fatto che sia progettato per evitare danni causati dal calore è un grande vantaggio per mantenere i miei capelli sani nel tempo. Tuttavia, ho notato che la modalità diffusore potrebbe essere migliorata per i capelli ricci più spessi, poiché potrebbe non distribuire uniformemente il calore. Anche se per l'espansione normale per phon, la performance è ottima. Consiglierei questo prodotto a chiunque cerchi un asciugacapelli che sia efficiente, leggero e rispettoso dei capelli. È particolarmente indicato per chi ha capelli ricci e desidera un asciugatura rapida e senza danni.
Pro
Super leggero, super efficiente per capelli ricci e non
Contro
Da migliorare per quanto riguarda i capelli spessi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
RosaRKB
03/05/2024
Italia
Parte della promozione
Design splendido, prestazioni ottime!!
Il packaging crea fin da subito un effetto wow che si conferma appena apri la scatola. Un’asciugacapelli dal design unico, colore splendido e forme originali!! Voto 10 all’aggancio degli accessori a calamita che annulla quei fastidiosi incastri dei soliti modelli, voto 20 alle prestazioni che date le dimensioni compatte non mi sarei mai aspettata. Con la funzione fast i tempi si riducono nettamente come specificato nelle caratteristiche, ho tanti capelli mossi e crespi e già dal primo utilizzo sono riuscita ad asciugarli molto più rapidamente notando anche una maggiore morbidezza del capello, la funzione thermoShield é utilissima per acconciare, trovo molte interessante la modalità gentle che consente di asciugare i capelli con un calore delicato, ottimo per chi ha difficoltà ad utilizzare aria molto calda. Nel complesso mi sento di dire che questo asciuga capelli ha tutte le carte in regola per essere definito il TOP!! Lo consiglierò!!
Pro
Velocità, compattezza, leggerezza, delicatezza, design
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000
Sì, consiglio questo prodotto
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rispetto all'asciugacapelli Philips S5000 da 2300 W
rispetto a Philips MoistureProtect HP8280
* sulla base di un tempo di asciugatura medio di 4 minuti
* * sulla base di capelli caucasici di lunghezza media (40 cm) in laboratorio, con impostazioni di velocità e calore più elevate. Il risultato effettivo potrebbe variare.
* * * Ioni minerali dopo 6 mesi di esposizione ai raggi UV
* * * * rispetto a HP8232/20 con l'impostazione massima
* * * * * Philips MoistureProtect HP8280 con l'impostazione più alta
* * * * * * * impostazione ThermoShield Advanced
* * * * * * * * quando si utilizza la modalità caldo e freddo rispetto ai capelli asciugati naturalmente. Test effettuato presso un istituto di terze parti situato negli Stati Uniti.