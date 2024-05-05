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Hair DryerSerie 7000

BHD713/10

4.6
| (18) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
20% più veloce*. Più leggero**. Zero danni da calore********.
Con l'asciugacapelli Philips serie 7000 otterrai risultati veloci e di qualità professionale. La tecnologia ThermoShield Advanced monitora attivamente la temperatura dell'aria dell'asciugacapelli per proteggere i capelli dai danni causati dal calore*********.
Vedi tutti i vantaggi

con tecnologia ThermoShield Advanced

20% più veloce*. Più leggero**. Zero danni da calore********.

  • ThermoShield Advanced

  • Ioni d'acqua, ioni minerali, 8 ioni

  • 60%********* di lucentezza in più dei capelli

  • Asciugatura rapida in 4 minuti

  • Asciuga il 20%** più velocemente rispetto a un asciugacapelli da 2300 W

La tecnologia ThermoShield Advanced protegge i capelli dal surriscaldamento

La tecnologia ThermoShield Advanced protegge i capelli dal surriscaldamento

Il sistema a doppio sensore legge continuamente la temperatura della stanza e regola attivamente la temperatura di asciugatura 24.000 volte per sessione per proteggere i capelli dal surriscaldamento. Approfitta di una temperatura di asciugatura 25% più costante in qualsiasi ambiente********.

Flusso d'aria potente per un'asciugatura più veloce del 30%****

Flusso d'aria potente per un'asciugatura più veloce del 30%****

Le innovative lame della ventola e il riscaldatore appositamente progettato consentono di asciugare i capelli in soli 4 minuti****.

Gli ioni d'acqua idratano i tuoi capelli

Gli ioni d'acqua idratano i tuoi capelli

Maggiore idratazione per capelli morbidi e dall'aspetto sano. La tecnologia a ioni d'acqua genera un contenuto d'acqua 1000 volte superiore rispetto ad un prodotto senza ionizzatore.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Considera le recensioni dei prodotti

4.6

su 5

18

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

5
4
3
2
1

dani_inad

05/05/2024

Italia

Parte della promozione

Tecnologia avanzata per capelli super

Ho utilizzato il phone per alcune settimane prima di esprimere un giudizio oggettivo. Lavo i capelli molto spesso e vivo in una città con elevati tassi di inquinamento. La tecnologia del phone lo rende molto avanzato, lascia i capelli morbidi e l'asciugatura non è troppo "violenta". non secca i capelli ed è adatto se vuoi un risultato rapido.

Pro

tecnologia, dimensioni, rumorosità

Contro

nd

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

Hannab88

04/05/2024

Italia

Parte della promozione

Incredibile espansione diffusore per ricci!!! 😄

Ho scelto di valutare questo prodotto perché cercavo un asciugacapelli che fosse veloce, leggero e non danneggiasse i miei capelli con il calore. Ho apprezzato molto la velocità con cui asciuga i capelli, permettendomi di risparmiare tempo prezioso durante la mia routine di styling. La leggerezza del dispositivo lo rende comodo da utilizzare anche per lunghi periodi, senza affaticare il braccio. Inoltre, il fatto che sia progettato per evitare danni causati dal calore è un grande vantaggio per mantenere i miei capelli sani nel tempo. Tuttavia, ho notato che la modalità diffusore potrebbe essere migliorata per i capelli ricci più spessi, poiché potrebbe non distribuire uniformemente il calore. Anche se per l'espansione normale per phon, la performance è ottima. Consiglierei questo prodotto a chiunque cerchi un asciugacapelli che sia efficiente, leggero e rispettoso dei capelli. È particolarmente indicato per chi ha capelli ricci e desidera un asciugatura rapida e senza danni.

Pro

Super leggero, super efficiente per capelli ricci e non

Contro

Da migliorare per quanto riguarda i capelli spessi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

RosaRKB

03/05/2024

Italia

Parte della promozione

Design splendido, prestazioni ottime!!

Il packaging crea fin da subito un effetto wow che si conferma appena apri la scatola. Un’asciugacapelli dal design unico, colore splendido e forme originali!! Voto 10 all’aggancio degli accessori a calamita che annulla quei fastidiosi incastri dei soliti modelli, voto 20 alle prestazioni che date le dimensioni compatte non mi sarei mai aspettata. Con la funzione fast i tempi si riducono nettamente come specificato nelle caratteristiche, ho tanti capelli mossi e crespi e già dal primo utilizzo sono riuscita ad asciugarli molto più rapidamente notando anche una maggiore morbidezza del capello, la funzione thermoShield é utilissima per acconciare, trovo molte interessante la modalità gentle che consente di asciugare i capelli con un calore delicato, ottimo per chi ha difficoltà ad utilizzare aria molto calda. Nel complesso mi sento di dire che questo asciuga capelli ha tutte le carte in regola per essere definito il TOP!! Lo consiglierò!!

Pro

Velocità, compattezza, leggerezza, delicatezza, design

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hair Dryer BHD723/10 Serie 7000

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto all'asciugacapelli Philips S5000 da 2300 W

  2. rispetto a Philips MoistureProtect HP8280

  3. * sulla base di un tempo di asciugatura medio di 4 minuti

  4. * * sulla base di capelli caucasici di lunghezza media (40 cm) in laboratorio, con impostazioni di velocità e calore più elevate. Il risultato effettivo potrebbe variare.

  5. * * * Ioni minerali dopo 6 mesi di esposizione ai raggi UV

  6. * * * * rispetto a HP8232/20 con l'impostazione massima

  7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 con l'impostazione più alta

  8. * * * * * * * impostazione ThermoShield Advanced

  9. * * * * * * * * quando si utilizza la modalità caldo e freddo rispetto ai capelli asciugati naturalmente. Test effettuato presso un istituto di terze parti situato negli Stati Uniti.