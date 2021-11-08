Sono tester dell'asciugacapelli, per cui l'ho ricevuto gratuitamente per provarlo e recensirlo. Nonostante ciò cercherò di essere il più possibile obiettiva. Prima di tutto devo dire che il prodotto ha un bel design ed è abbastanza leggero e maneggevole. Ha 2 velocità, 2 livelli di calore più il ThermoShield che permette di ottenere un'asciugatura in breve tempo senza stressare e danneggiare i capelli perché regola automaticamente il livello di calore ed evita anche che il phon si surriscaldi in caso di uso prolungato; inoltre è provvisto di un tasto aria fredda per fissare la piega, che però io non uso perché generalmente preferisco passare la piastra; infine la tecnologia agli ioni rende effettivamente i capelli più lucenti, morbidi e meno crespi. Il phon è dotato di un beccuccio per lo styling (non molto stretto ed infatti io, essendo abituata a beccucci molto stretti, inizialmente mi sono trovata male però poi con l'uso quotidiano mi ci sono abituata) ed inoltre vi si può agevolmente attaccare un diffusore universale. L'unico punto negativo è che la griglia posteriore non si smonta per rimuovere l'eventuale polvere, tuttavia sulle istruzioni è chiaramente illustrato che si può pulire con un panno o cotton fioc ed eventualmente aspirare la polvere con l'aspirapolvere. Dopo 2 settimane di uso costante e intensivo (lo usiamo in 3 tutti i giorni) posso affermare di essere completamente soddisfatta sotto tutti gli aspetti e nonostante io abbia sempre utilizzato degli asciugacapelli semiprofessionali, non ho trovato sostanziali differenze con questi ultimi, per cui mi sento di consigliarlo a tutti.