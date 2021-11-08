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  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
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Fuori produzione

5000 SeriesAsciugacapelli

BHD530/00

4.6
| (866) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Asciugatura rapida senza danni da calore**
La tecnologia termoprotettiva offre la massima protezione dai danni causati dal calore, regolando attivamente la temperatura dell'aria dell'asciugacapelli a un livello ottimale.
Vedi tutti i vantaggi

con tecnologia termoprotettiva

Asciugatura rapida senza danni da calore**

  • 2300 W

  • Tecnologia termoprotettiva

  • Ioni minerali e 4x Ionic Care

  • 3 impostazioni di calore e 2 velocità

Tecnologia termoprotettiva per la massima protezione dal calore

Tecnologia termoprotettiva per la massima protezione dal calore

Il sensore di rilevamento del surriscaldamento ottimizza e controlla attivamente la temperatura dell'aria, proteggendo i capelli dai danni** causati dal surriscaldamento. Asciuga i capelli senza stress grazie alla tecnologia termoprotettiva.

Asciugatura più veloce del 20%*** con un getto d'aria potente da 2300 W

Asciugatura più veloce del 20%*** con un getto d'aria potente da 2300 W

Un getto d'aria più potente da 2300 W rende l'asciugatura più veloce del 20%**, proteggendo allo stesso tempo i tuoi capelli.

Un motore potente crea getti d'aria con velocità fino a 110 km/h****

Un motore potente crea getti d'aria con velocità fino a 110 km/h****

Il motore ad alte prestazioni di questo asciugacapelli è stato sviluppato per il mercato professionale. Genera una velocità dell'aria fino a 110 km/h****, per un'asciugatura rapida e uno stile eccezionale.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.6

su 5

866

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

08/11/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto molto soddisfacente

Confermo la buona qualità del prodotto acquistato oramai qualche mese fa. Buona maneggevolezza, varietà del getto d’aria che si può regolare nell’intensità e nella portata del calibro. Lo riacquisterei senza dubbio

Pro

Qualità, affidabilità del marchio, ottima maneggevolezza

Contro

Bocchettone un po’ grande

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

12/10/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo Asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000

Sto utilizzando l'asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000 è devo dire che è un ottimo prodotto, sono rimasta positivamente colpita della sua qualità e dalle sue caratteristiche. È un'asciugacapelli che favorisce un'asciugatura rapida ma non aggressiva, anzi grazie al sistema dei doppi ioni e alla tecnologia termoprotettiva salvaguardia e protegge i capelli, i quali risultano morbidi e lucenti senza essere aggrediti dal calore. Si possono scegliere diverse temperature e diversi flussi d'aria in base alla caratteristica del proprio capello e allo styling che di vuole raggiungere. Il design dell'asciugacapelli è molto bello e moderno, i pulsanti offrono una facilità dell'utilizzo del prodotto ed è facile da maneggiare per cui non risulta per niente pesante quando si utilizza, il beccuccio di plastica dirige il getto dell'aria nella giusta direzione, infine il cavo ha un'ottima lunghezza. È un'asciugacapelli di cui non vorrò più farne a meno ed adattissimo alle mie esigenze per cui ottiene la mia piena approvazione.

Pro

Tecnologia termoprotettiva, sistema agli ioni, asciugatura rapida e velocità.

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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07/09/2021

Italia

Italia

Piacevolmente soddisfatta

Bianco lucido è ben rifinito e solido, grazie anche agli ottimi materiali utilizzati per la sua realizzazione. Il manico dell'Asciugacapelli è ben calibrato, ci sono presenti i pulsanti scorrevoli che servono per regolare temperatura, velocità e per scegliere di utilizzare il colpo d’aria fredda per fissare la messa in piega. L'asciugacapelli è perfetto per chi ha molti capelli come me, perché essendo di 2100 Watt asciuga davvero in fretta. Il design è di alta qualità, maneggevole e soprattutto la termoregolazione aiuta moltissimo a non bruciarti i capelli perché mantiene sempre la stessa temperatura.

Pro

Maneggevole Velocità Temperatura

Contro

non è dotato di diffusore

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto al modello BHD350 con l'impostazione massima

  2. impostazione termoprotettiva

  3. * Rispetto a un asciugacapelli base

  4. * * Testato in un laboratorio Philips con beccuccio all'impostazione massima

  5. * * * Ioni minerali dopo 6 mesi di esposizione ai raggi UV