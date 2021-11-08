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Ricondizionati
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2100 W
Tecnologia termoprotettiva
2x Ionic Care*
3 impostazioni di calore e 2 velocità
Il sensore di rilevamento del surriscaldamento ottimizza e controlla attivamente la temperatura dell'aria, proteggendo i capelli dai danni** causati dal surriscaldamento. Asciuga i capelli senza stress grazie alla tecnologia termoprotettiva.
Questo asciugacapelli professionale da 2100 W genera un flusso d'aria davvero potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.
Questo potente sistema agli ioni genera fino a 40 milioni di ioni a ogni sessione di asciugatura, intensificando la luminosità dei tuoi capelli. Per capelli lucidi, senza effetto crespo.
rispetto al modello BHD350 con l'impostazione massima
impostazione termoprotettiva