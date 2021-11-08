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Tutte le serie

  • Asciugatura rapida senza danni da calore**
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Ricondizionati

5000 SeriesRicondizionati Asciugacapelli

BHD500/00R1

4.6
| (866) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Asciugatura rapida senza danni da calore**
La tecnologia termoprotettiva offre la massima protezione dai danni causati dal calore, regolando attivamente la temperatura dell'aria dell'asciugacapelli a un livello ottimale.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

con tecnologia termoprotettiva

Asciugatura rapida senza danni da calore**

  • 2100 W

  • Tecnologia termoprotettiva

  • 2x Ionic Care*

  • 3 impostazioni di calore e 2 velocità

Tecnologia termoprotettiva per la massima protezione dal calore

Tecnologia termoprotettiva per la massima protezione dal calore

Il sensore di rilevamento del surriscaldamento ottimizza e controlla attivamente la temperatura dell'aria, proteggendo i capelli dai danni** causati dal surriscaldamento. Asciuga i capelli senza stress grazie alla tecnologia termoprotettiva.

Asciugatura rapida per risultati professionali con 2100 W

Asciugatura rapida per risultati professionali con 2100 W

Questo asciugacapelli professionale da 2100 W genera un flusso d'aria davvero potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

2x Ionic Care* per capelli luminosi, senza effetto crespo

2x Ionic Care* per capelli luminosi, senza effetto crespo

Questo potente sistema agli ioni genera fino a 40 milioni di ioni a ogni sessione di asciugatura, intensificando la luminosità dei tuoi capelli. Per capelli lucidi, senza effetto crespo.

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Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto al modello BHD350 con l'impostazione massima

  2. impostazione termoprotettiva