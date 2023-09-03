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  • Asciugatura potente a una temperatura inferiore
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3000 SeriesAsciugacapelli

BHD351/10

4.6
| (47) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Asciugatura potente a una temperatura inferiore
L'esclusivo accessorio ThermoProtect crea un potente mix di aria calda e fredda per un uso quotidiano.
Vedi tutti i vantaggi

con l'accessorio ThermoProtect

Asciugatura potente a una temperatura inferiore

  • 2100 W

  • Accessorio ThermoProtect

  • Ionic Care avanzato

  • 6 impostazioni di calore e velocità

Asciugatura potente con 2100 W

Asciugatura potente con 2100 W

Questo asciugacapelli da 2100 W genera un flusso d'aria potente per risultati splendidi ogni giorno.

Accessorio ThermoProtect

Accessorio ThermoProtect

L'esclusivo accessorio ThermoProtect crea un potente mix di aria calda e fredda per un uso quotidiano. Abbassa la temperatura di 15 °C asciugando comunque i capelli rapidamente.

Trattamento Ionic Care avanzato per capelli luminosi, senza effetto crespo

Trattamento Ionic Care avanzato per capelli luminosi, senza effetto crespo

Questo potente sistema agli ioni genera fino a 20 milioni di ioni* a ogni sessione di asciugatura, intensificando la luminosità dei tuoi capelli. Per capelli lucidi, senza effetto crespo.

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4.6

su 5

47

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

1

03/09/2023

Italia

Italia

Asciugatura potente e protezione

Asciugatura rapida e potente, termoprotezione e controllo temperatura e velocità. Maneggevole e leggero

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 Series BHD351/10 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 Series BHD351/10 Asciugacapelli

31/08/2023

Italia

Italia

Asciugatura veloce

Il phon asciuga velocemente i capelli, senza rovinarli e la nuova bocchetta senti il getto d'aria in maniera più omogenea.

Pro

asciugatura veloce

Contro

non ho contro da segnalare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 BHD360/20 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 BHD360/20 Asciugacapelli

29/08/2023

Italia

Italia

Ottimo asciugacapelli

Il prodotto è leggero e maneggevole. Dispone di 6 velocità diverse (4 calde, 2 fredde). Poco rumoroso. Il getto di aria sembra alla prima accensione debole, ma ciò non influisce sull'asciugatura dei capelli, delicata ma comunque rapida.

Pro

Leggero, veloce, non aggressivo.

Contro

non ho rilevato contro.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 BHD360/20 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 BHD360/20 Asciugacapelli

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