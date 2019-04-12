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Fuori produzione

DryCare EssentialAsciugacapelli a risparmio energetico

BHD029/00

4.4
| (29) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Asciuga velocemente, consumando meno energia
Philips DryCare Essential è caratterizzato da un innovativo design della ventola che consente di raggiungere prestazioni di asciugatura pari a un asciugacapelli da 2100 W con un utilizzo effettivo di soli 1600 W.*
Vedi tutti i vantaggi

Asciuga velocemente, consumando meno energia

  • DryCare Essential

  • Ionic

Prestazioni di asciugatura a 2100 W con un utilizzo effettivo di 1600 W

Prestazioni di asciugatura a 2100 W con un utilizzo effettivo di 1600 W

Il nuovo design della ventola consente di raggiungere prestazioni di asciugatura pari a un asciugacapelli da 2100 W (velocità di asciugatura di circa 5g/min) con un utilizzo effettivo di soli 1600 W. Si tratta di un risparmio energetico del 23%*

Trattamento agli ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Trattamento agli ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli lisci e senza effetto crespo che splendono di bellezza.

EHD (Even Heat Distribution) per un minor surriscaldamento

EHD (Even Heat Distribution) per un minor surriscaldamento

La funzione Even Heat Distribution consente al tuo asciugacapelli di usufruire di una griglia di emissione dell'aria dal design esclusivo che assicura una diffusione di aria sempre uniforme sui capelli, anche a temperature elevate, evitando concentrazioni eccessive di calore dannose per i capelli. I capelli sono così protetti dal surriscaldamento e sempre sani e lucenti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

29

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

12/04/2019

Italia

Italia

Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco

Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

11/04/2019

Italia

Italia

Veloce e leggero

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

08/04/2019

Italia

Italia

Consigliatissimo

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto a un asciugacapelli Philips da 2100 W (HP8230, IEC61855)