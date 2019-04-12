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Fuori produzione
DryCare Essential
Ionic
Il nuovo design della ventola consente di raggiungere prestazioni di asciugatura pari a un asciugacapelli da 2100 W (velocità di asciugatura di circa 5g/min) con un utilizzo effettivo di soli 1600 W. Si tratta di un risparmio energetico del 23%*
Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli lisci e senza effetto crespo che splendono di bellezza.
La funzione Even Heat Distribution consente al tuo asciugacapelli di usufruire di una griglia di emissione dell'aria dal design esclusivo che assicura una diffusione di aria sempre uniforme sui capelli, anche a temperature elevate, evitando concentrazioni eccessive di calore dannose per i capelli. I capelli sono così protetti dal surriscaldamento e sempre sani e lucenti.
4.4
su 5
29
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
elecle
12/04/2019
Italia
Parte della promozione
Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco
Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Milly87
11/04/2019
Italia
Parte della promozione
Veloce e leggero
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
milly87
08/04/2019
Italia
Parte della promozione
Consigliatissimo
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
Sì, consiglio questo prodotto
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rispetto a un asciugacapelli Philips da 2100 W (HP8230, IEC61855)