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DryCare EssentialAsciugacapelli

BHD017/40

5
| (1) Recensione
Protezione per i tuoi capelli
L'asciugacapelli Philips ThermoProtect Essential grazie ai suoi 1800 W di potenza ti permette di asciugare i capelli velocemente, mentre l'impostazione ThermoProtect li protegge. Con sei impostazioni flessibili di calore e velocità, si adatta a tutte le esigenze di asciugatura.
Vedi tutti i vantaggi

Protezione per i tuoi capelli

  • 1800 W

  • Impostazione ThermoProtect

1800 W per un'asciugatura veloce

1800 W per un'asciugatura veloce

Questo asciugacapelli da 1800 W crea un flusso d'aria potente e una potenza di asciugatura ottimali per risultati splendidi e professionali ogni giorno.

Impostazione della temperatura ThermoProtect

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L'impostazione ThermoProtect mantiene la temperatura del flusso d'aria costante consentendoti di asciugare rapidamente i capelli senza surriscaldarli, mantenendo il loro livello naturale di idratazione per capelli sani e luminosi

Asciugacapelli: 6 impostazioni di calore/velocità per una flessibilità totale

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Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

4
3
2
1

09/05/2025

België

België

Compratore verificato

Super

Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD017/40 Föhn

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD017/40 Föhn

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