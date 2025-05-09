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Garanzia di 2 anni
BHD017/40
1800 W
Impostazione ThermoProtect
Questo asciugacapelli da 1800 W crea un flusso d'aria potente e una potenza di asciugatura ottimali per risultati splendidi e professionali ogni giorno.
L'impostazione ThermoProtect mantiene la temperatura del flusso d'aria costante consentendoti di asciugare rapidamente i capelli senza surriscaldarli, mantenendo il loro livello naturale di idratazione per capelli sani e luminosi
5.0
su 5
1
Recensione
Lutta
09/05/2025
België
Compratore verificato
Super
Zeer handig in gebruik,verschillende standen om te drogen,superfijn
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD017/40 Föhn
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential BHD017/40 Föhn