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  • Asciugatura potente e delicata
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Fuori produzione

EssentialAsciugacapelli

BHD002/00

4.2
| (49) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Asciugatura potente e delicata
Philips Hair Dryer Essential ti offre una potente asciugatura da 1600 W, mentre si prende cura dei tuoi capelli grazie all'impostazione della temperatura ThermoProtect. Facile da usare, con 3 impostazioni di calore e velocità e getto d'aria fredda.
Vedi tutti i vantaggi

Asciugatura potente e delicata

  • 1600 W

  • Impostazione ThermoProtect

  • 3 impostazioni di calore e velocità

1600 W di potenza di asciugatura

1600 W di potenza di asciugatura

Questo asciugacapelli da 1600 W crea un flusso d'aria ottimale per risultati splendidi ogni giorno.

Impostazione della temperatura ThermoProtect

Impostazione della temperatura ThermoProtect

L'impostazione ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e una protezione aggiuntiva dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.

Beccuccio da 20 mm per un flusso d'aria mirato

Beccuccio da 20 mm per un flusso d'aria mirato

Il beccuccio concentra il flusso d'aria per styling e ritocchi di precisione.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.2

su 5

49

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

2

18/05/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

[Employee of philipsglobal] L'ho acquistato giusto ieri e già mi sto trovando molto bene. Sto apprezzando le sue caratteristiche. Il manico pieghevole è una gran bella cosa, permette di riporlo occupando poco spazio inoltre è comodo da portare con se in viaggio. La sua potenza lo rende molto veloce nell'asciugatura dei capelli. Ottimo prodotto davvero.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD006/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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17/01/2022

Nederland

Nederland

Geweldige Fohn

Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.

Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD002/00 Föhn

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13/02/2019

Deutschland

Deutschland

Haartrockner sehr gut und leise

guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential BHD006/00 Haartrockner

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