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Fuori produzione

StyleCareArricciacapelli

BHB864/00

4.7
| (17) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Ricci perfetti con un solo gesto
Crea facilmente ricci classici e perfetti con il nostro nuovo arricciacapelli. Il cilindro rivestito in tormalina e ceramica ti garantisce capelli protetti, luminosi e senza effetto crespo. Il calore a 200 °C ti consente di creare splendidi ricci in una sola passata.
Vedi tutti i vantaggi

Ricci perfetti con un solo gesto

  • Cilindro medio da 25 mm

  • Ceramica con tormalina

  • Impostazioni digitali della temperatura

In ceramica e tormalina per la massima morbidezza e lucentezza

In ceramica e tormalina per la massima morbidezza e lucentezza

Il liscio cilindro in ceramica previene danni ai capelli durante lo styling. È rivestito in tormalina per donare ai tuoi ricci una morbidezza e una lucentezza straordinarie.

8 impostazioni digitali della temperatura per il massimo controllo

Il display digitale con 8 impostazioni della temperatura ti offre il massimo controllo per regolare la temperatura in base al tuo tipo di capelli, evitando che si danneggino.

Fino a 200 °C per risultati perfetti

Fino a 200 °C per risultati perfetti

La temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantisce i ricci che desideri.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.7

su 5

17

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

14/09/2023

Italia

Italia

Bel risultato

Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro, ma fino ad ora non ne avevo mai utilizzato uno di forma cilindrica con pinza da 25mm. Onestamente ero un pò scettica all'inizio, ma ho già testato un paio di volte il ferro e devo dire che il risultato è sempre stato ottimo, è molto versatile e a seconds di come viene utilizzato si possono ottenere risultati differenti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.

Pro

la pinza, scalda rapidamente, ottimo rapporto qualità prezzo

Contro

Ferro un pò ingombrante e il cavo leggermente corto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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25/04/2020

Italia

Italia

ottima qualita

ottimo prodotto sono rimasto molto conteno ,spedizione veloce

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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28/01/2020

Italia

Italia

Piega perfetta con estrema facilità!

Ho acquistato questo arricciacapelli quasi un anno fa ormai, dopo aver confrontato varie recensioni a proposito di prodotti anche di marchi diversi e alla fine ho scelto Philips che, posso affermare con gioia, si é riconfermato essere una garanzia! L'arricciacapelli é leggero e pratico da usare, ha un comodissimo meccanismo di blocco automatico e il cilindro da 25 mm, per me che ho capelli di media lunghezza, é perfetto per ottenere una bella piega ondulata e di lunga durata (anche 4/5 giorni). A distanza di quasi un anno, posso dire con sicurezza che il prodotto é validissimo, continua a fare il suo lavoro in maniera brillante e il rapporto qualità prezzo é quindi soddisfacente! Lo consiglio a chiunque, anche a chi, come me, non ha molta praticità, data la sua facilità d'uso.

Pro

Pratico, leggero, di facile uso

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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