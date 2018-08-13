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Tutte le serie

  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti
  • Stile versatile per capelli lisci e brillanti

7000 SeriesStyler ad aria

BHA710/00

3.6
| (16) Recensioni
Stile versatile per capelli lisci e brillanti
Usa Philips Dynamic Volumebrush per creare pettinature diverse, conservando capelli morbidi e luminosi. La spazzola rotante a setole naturali da 50 mm aggiunge volume e movimento, mentre la spazzola retraibile crea onde definite senza nodi.
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Spazzola volumizzante girevole Philips con 2 accessori

Stile versatile per capelli lisci e brillanti

  • Spazzola volumizzante

  • Con ioni e tormalina

  • 2 accessori

1000 W per risultati ottimali

1000 W per risultati ottimali

Questo styler ad aria da 1000 W crea un flusso d'aria ottimale e una potenza di asciugatura delicata per risultati splendidi ogni giorno.

Il trattamento a base di ioni previene l'effetto crespo e ottimizza la luminosità

Il trattamento a base di ioni previene l'effetto crespo e ottimizza la luminosità

Il trattamento agli ioni asciuga i capelli senza accumulo di effetto crespo. Vengono rilasciati ioni negativi, che riducono l'effetto crespo, ammorbidendo i capelli e lisciandoli per la massima lucentezza. Per capelli splendenti e stupendi, senza effetto crespo.

La ceramica con tormalina aggiunge maggiore lucentezza ai capelli

La ceramica con tormalina aggiunge maggiore lucentezza ai capelli

L'esclusivo accessorio rivestito in ceramica e tormalina protegge e rivitalizza i capelli durante lo styling. Questo rivestimento speciale conduce calore in modo efficace e in modo uniforme, aggiungendo lucentezza ad ogni passata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

16

Recensioni

13/08/2018

España

España

Mi aliado perfecto

El mejor regalo que me podrían haber hecho.. Mi pelo encantado de la vida...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8654/00 Airstyler

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8654/00 Airstyler

20/07/2025

Sverige

Sverige

Compratore verificato

Jag är väldigt glad och nöjd med köpet av den, Mitt hår plattas ut väldigt snabbt och enkelt utan att det bränns. Jag rekommenderar den till alla som vill ta hand om sitt hår.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHA710/00 Airstyler

20/10/2023

Nederland

Nederland

Super handige fohn/roller

Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.

Pro

2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen

Contro

Maakt best wat lawaai

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHA710/00 Airstyler

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  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee