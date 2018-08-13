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BHA710/00
Spazzola volumizzante
Con ioni e tormalina
2 accessori
Questo styler ad aria da 1000 W crea un flusso d'aria ottimale e una potenza di asciugatura delicata per risultati splendidi ogni giorno.
Il trattamento agli ioni asciuga i capelli senza accumulo di effetto crespo. Vengono rilasciati ioni negativi, che riducono l'effetto crespo, ammorbidendo i capelli e lisciandoli per la massima lucentezza. Per capelli splendenti e stupendi, senza effetto crespo.
L'esclusivo accessorio rivestito in ceramica e tormalina protegge e rivitalizza i capelli durante lo styling. Questo rivestimento speciale conduce calore in modo efficace e in modo uniforme, aggiungendo lucentezza ad ogni passata.
3.6
su 5
16
Recensioni
Drusk33
13/08/2018
España
Mi aliado perfecto
El mejor regalo que me podrían haber hecho.. Mi pelo encantado de la vida...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8654/00 Airstyler
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8654/00 Airstyler
Haniye
20/07/2025
Sverige
Compratore verificato
Jag är väldigt glad och nöjd med köpet av den, Mitt hår plattas ut väldigt snabbt och enkelt utan att det bränns. Jag rekommenderar den till alla som vill ta hand om sitt hår.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Oranjetipje
20/10/2023
Nederland
Parte della promozione
Super handige fohn/roller
Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.
Pro
2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen
Contro
Maakt best wat lawaai
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHA710/00 Airstyler
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 7000 Series BHA710/00 Airstyler