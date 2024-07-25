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Garanzia di 2 anni
5 accessori per lo styling
Distribuzione uniforme del calore
4 volte più ioni*
Ceramica con olio di argan
La tecnologia di distribuzione uniforme del calore offre ai tuoi capelli la massima protezione dal surriscaldamento, contribuendo così a mantenerli sani e luminosi.
Questo styler dona ai tuoi capelli un trattamento istantaneo grazie al sistema di asciugatura agli ioni. Il flusso di ioni negativi elimina l'effetto crespo, ammorbidisce i capelli e li liscia per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
Goditi le 6 combinazioni di calore/velocità per un risultato finale ottimale. È infatti possibile scegliere tra un'impostazione di velocità bassa o alta da combinare con 3 impostazioni di calore: Cool, Care e High. Le impostazioni flessibili garantiscono un flusso d'aria potente ad una temperatura ottimale per uno styling preciso e personalizzato.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Baby85
25/07/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili
Pro
Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero
Contro
Non toglie del tutto l' effetto crespo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
rispetto a HP8656
Sulla spazzola piatta