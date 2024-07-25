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  • Un'infinità di stili con extra protezione
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5000 SeriesStyler ad aria

BHA530/00

5
| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Un'infinità di stili con extra protezione
Styler ad aria Philips 5000: per una piega facile ogni giorno. L'aria calda viene distribuita in modo uniforme in tutta la spazzola, mentre la tecnologia Ionic Care rende i capelli ancora più brillanti.
Vedi tutti i vantaggi

Un'infinità di stili con extra protezione

  • 5 accessori per lo styling

  • Distribuzione uniforme del calore

  • 4 volte più ioni*

  • Ceramica con olio di argan

Tecnologia EHD (Even Heat Distribution) per un minor surriscaldamento

La tecnologia di distribuzione uniforme del calore offre ai tuoi capelli la massima protezione dal surriscaldamento, contribuendo così a mantenerli sani e luminosi.

Ionic Care 4 volte in più*

Questo styler dona ai tuoi capelli un trattamento istantaneo grazie al sistema di asciugatura agli ioni. Il flusso di ioni negativi elimina l'effetto crespo, ammorbidisce i capelli e li liscia per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Tre impostazioni flessibili di calore e velocità per un controllo facile

Goditi le 6 combinazioni di calore/velocità per un risultato finale ottimale. È infatti possibile scegliere tra un'impostazione di velocità bassa o alta da combinare con 3 impostazioni di calore: Cool, Care e High. Le impostazioni flessibili garantiscono un flusso d'aria potente ad una temperatura ottimale per uno styling preciso e personalizzato.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

25/07/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili

Pro

Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero

Contro

Non toglie del tutto l' effetto crespo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

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Esclusioni di responsabilità

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  2. Sulla spazzola piatta