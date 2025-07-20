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  • Cura del corpo facile e sicura anche sotto la cintura
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Fuori produzione

Bodygroom series 3000Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

BG3010/15

4.1
| (742) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto
Cura del corpo facile e sicura anche sotto la cintura
La serie 3000 è progettata per tagliare i peli senza compromessi in termini di comfort sulla pelle. Puoi utilizzare il rasoio delicato sulla pelle con tecnologia 2D che segue i contorni del corpo o rifinire selezionando il pettine da 3 mm.
Vedi tutti i vantaggi
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile1

Tecnologia 2D che segue i contorni del corpo, per la protezione della pelle

Cura del corpo facile e sicura anche sotto la cintura

  • Pettine ad aggancio da 3 mm

  • Rasoio con sistema 2D che segue i contorni del corpo

  • 50 minuti di utilizzo senza filo

Radersi in modo sicuro e confortevole sulla pelle delicata

Radersi in modo sicuro e confortevole sulla pelle delicata

La testina del rasoio è dotata di punte arrotondate brevettate e di una lamina ipoallergenica per proteggere la pelle da tagli e piccole ferite durante la rasatura.

Rifinitore e pettine bidirezionali per rifinire i peli in qualsiasi direzione

Rifinitore e pettine bidirezionali per rifinire i peli in qualsiasi direzione

Taglia i peli che crescono in qualsiasi direzione utilizzando il rifinitore bidirezionale e il pettine da 3 mm. La pre-rifinitura è consigliata per i peli più spessi.

Bodygroom impermeabile al 100%

Bodygroom impermeabile al 100%

Il bodygroom Wet & Dry è totalmente impermeabile, quindi puoi usarlo anche sotto la doccia e pulirlo agevolmente. Per risultati ottimali, utilizzalo sui peli asciutti prima della doccia.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.1

su 5

742

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

20/07/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto ottimo come da descrizione

Perchè fino ad ora mi sono sempre trovato bene con i rasoi machio Philips

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Sì, consiglio questo prodotto

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22/04/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Facile e veloce

Acquistato principalmente per mio marito per eliminare facilmente i peli superflui,ma alla fine e diventato un ottimo alleato per Titti... Perfetto facile e veloce, ovviamente indolore ...

Pro

Veloce

Contro

Non è buono per la barba un po' più lunga

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Sì, consiglio questo prodotto

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10/03/2024

Italia

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Compratore verificato

Ortimo

Ottimo ottimo ottimo ottimo………………………………………………………..

Pro

Tutri

Contro

Nessumo

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona. 