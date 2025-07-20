Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Pettine ad aggancio da 3 mm
Rasoio con sistema 2D che segue i contorni del corpo
50 minuti di utilizzo senza filo
La testina del rasoio è dotata di punte arrotondate brevettate e di una lamina ipoallergenica per proteggere la pelle da tagli e piccole ferite durante la rasatura.
Taglia i peli che crescono in qualsiasi direzione utilizzando il rifinitore bidirezionale e il pettine da 3 mm. La pre-rifinitura è consigliata per i peli più spessi.
Il bodygroom Wet & Dry è totalmente impermeabile, quindi puoi usarlo anche sotto la doccia e pulirlo agevolmente. Per risultati ottimali, utilizzalo sui peli asciutti prima della doccia.
4.1
su 5
742
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
Lupens
20/07/2025
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo come da descrizione
Perchè fino ad ora mi sono sempre trovato bene con i rasoi machio Philips
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Rosy86
22/04/2024
Italia
Compratore verificato
Facile e veloce
Acquistato principalmente per mio marito per eliminare facilmente i peli superflui,ma alla fine e diventato un ottimo alleato per Titti... Perfetto facile e veloce, ovviamente indolore ...
Pro
Veloce
Contro
Non è buono per la barba un po' più lunga
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Ciarmi
10/03/2024
Italia
Compratore verificato
Ortimo
Ottimo ottimo ottimo ottimo………………………………………………………..
Pro
Tutri
Contro
Nessumo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.