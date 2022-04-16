Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Corpo
Tutte le serie
Bodygroom series 3000 Bodygroom utilizzabile sotto la doccia
Fuori produzione
Supporto
BG2024/15
Vai al negozio
Registra il prodotto
Registra il prodotto entro 90 giorni dall'acquisto e ottieni l'estensione della garanzia (si applicano termini e condizioni).
Manuale informativo importante
Istruzioni d'uso
Tutti (2)
È possibile utilizzare il Bodygroom Philips quando è collegato alla presa di corrente?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
ShaversSpazzolina pulizia
Il mio nuovo rifinitore o rasoio Philips non si accende
La batteria del regolacapelli/Bodygroom Philips si scarica rapidamente
Il Philips Groomer non taglia in modo uniforme
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti