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  • Rifinitura precisa, rasatura confortevole
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Fuori produzione

Bodygroom series 3000Bodygroom utilizzabile sotto la doccia

BG2024/15

4.1
| (742) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto
Rifinitura precisa, rasatura confortevole
La serie 3000 è progettata per tagliare i peli senza irritare la pelle. Puoi radere con il sistema che rispetta la pelle o rifinire con il pettine da 3 mm incluso.
Vedi tutti i vantaggi
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile1

Per qualunque zona al di sotto del collo

Rifinitura precisa, rasatura confortevole

  • Delicato sulla pelle

  • Pettine ad aggancio da 3 mm

  • 50 min di uso cordless/8 h di ricarica

Rifinitura o rasatura sicura di tutto il corpo

Rifinitura o rasatura sicura di tutto il corpo

Progettato per agire in tutta sicurezza e comodità su ascelle, petto, addome, schiena, spalle, inguine e gambe. Il sistema skin comfort taglia anche peli più lunghi senza bisogno di cambiare accessori ed evitando il contatto diretto tra pelle e lame. I rifinitori bidirezionali tagliano i peli più lunghi, e la lamina assicura poi una rasatura più precisa.

Punte arrotondate e lamina ipoallergenica per un maggiore comfort sulla pelle

Punte arrotondate e lamina ipoallergenica per un maggiore comfort sulla pelle

Il sistema che garantisce comfort sulla pelle è dotato di lamina ipoallergenica e punte arrotondate per proteggere l'epidermide durante la rasatura.

Include un pettine regola altezza da 3 mm per una rifinitura profonda

Include un pettine regola altezza da 3 mm per una rifinitura profonda

1 pettine regola altezza incluso per una rifinitura naturale a 3 mm. Collega il pettine al sistema di rasatura per tagliare i peli alla lunghezza di 3 mm. Se non utilizzi il pettine regola altezza, otterrai un taglio più profondo. Per le zone più folte, ti consigliamo una pre-rifinitura con il pettine.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

742

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

20/07/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto ottimo come da descrizione

Perchè fino ad ora mi sono sempre trovato bene con i rasoi machio Philips

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

22/04/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Facile e veloce

Acquistato principalmente per mio marito per eliminare facilmente i peli superflui,ma alla fine e diventato un ottimo alleato per Titti... Perfetto facile e veloce, ovviamente indolore ...

Pro

Veloce

Contro

Non è buono per la barba un po' più lunga

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

10/03/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Ortimo

Ottimo ottimo ottimo ottimo………………………………………………………..

Pro

Tutri

Contro

Nessumo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona. 