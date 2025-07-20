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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Delicato sulla pelle
Pettine ad aggancio da 3 mm
50 min di uso cordless/8 h di ricarica
Progettato per agire in tutta sicurezza e comodità su ascelle, petto, addome, schiena, spalle, inguine e gambe. Il sistema skin comfort taglia anche peli più lunghi senza bisogno di cambiare accessori ed evitando il contatto diretto tra pelle e lame. I rifinitori bidirezionali tagliano i peli più lunghi, e la lamina assicura poi una rasatura più precisa.
Il sistema che garantisce comfort sulla pelle è dotato di lamina ipoallergenica e punte arrotondate per proteggere l'epidermide durante la rasatura.
1 pettine regola altezza incluso per una rifinitura naturale a 3 mm. Collega il pettine al sistema di rasatura per tagliare i peli alla lunghezza di 3 mm. Se non utilizzi il pettine regola altezza, otterrai un taglio più profondo. Per le zone più folte, ti consigliamo una pre-rifinitura con il pettine.
4.1
su 5
742
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
Lupens
20/07/2025
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo come da descrizione
Perchè fino ad ora mi sono sempre trovato bene con i rasoi machio Philips
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Rosy86
22/04/2024
Italia
Compratore verificato
Facile e veloce
Acquistato principalmente per mio marito per eliminare facilmente i peli superflui,ma alla fine e diventato un ottimo alleato per Titti... Perfetto facile e veloce, ovviamente indolore ...
Pro
Veloce
Contro
Non è buono per la barba un po' più lunga
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Ciarmi
10/03/2024
Italia
Compratore verificato
Ortimo
Ottimo ottimo ottimo ottimo………………………………………………………..
Pro
Tutri
Contro
Nessumo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.