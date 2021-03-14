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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BG1024/16
Pettine ad aggancio da 3 mm
1 batteria AA inclusa
Lo speciale sistema di protezione della pelle rispetta anche le zone del corpo più sensibili e ti permette di tagliare i peli a un'altezza minima di 0,5 mm senza contatto diretto tra le lame affilate e la pelle.
Taglia i peli che crescono in qualsiasi direzione utilizzando il rifinitore bidirezionale e il pettine da 3 mm. La pre-rifinitura è consigliata per i peli più spessi.
Il bodygroom Wet & Dry è totalmente impermeabile, quindi puoi usarlo anche sotto la doccia e pulirlo agevolmente. Per risultati ottimali, utilizzalo sui peli asciutti prima della doccia.
3.7
su 5
149
Recensioni
ErickM
14/03/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Prodotto molto valido, anche in virtù del rapporto qualità/prezzo. Acquisto consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroom
Sì, consiglio questo prodotto
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Mauretto
12/02/2019
Italia
ESSENZIALE e FUNZIONALE
Recente acquisto del prodotto, su esperienza pregereste di analogo prodotto PHILIPS ricaricabile da me acquistato da diversi anni. Trovo la semplicità costruttiva e la funzionalità (uso batteria da 1,5 v) i punti di forza del prodotto, oltre ad avere l'abituale affidabilità del marchio PHILIPS
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Robmanc
31/08/2016
Italia
Ottimo
Rasatura ottima in tutte le parti del corpo e nelle zone intime, devo dire lo ricomprerei, io uso anche per la barba rasoi Philips da anni, certo per la barba bisogna prendere sempre il top gamma per avere ottimi risultati
Sì, consiglio questo prodotto
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Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.