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  • Rifinitura del corpo senza sforzo e sicura anche sotto la cintura
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  • Rifinitura del corpo senza sforzo e sicura anche sotto la cintura
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Fuori produzione

Bodygroom Series 1000Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

BG1024/16

3.7
| (149) Recensioni
Rifinitura del corpo senza sforzo e sicura anche sotto la cintura
La serie 1000 è progettata specificamente per la cura del corpo ed è ideale per l'uso su zone più piccole e sensibili o in viaggio. Rifinisce in modo sicuro i peli delle zone intime ed è dotato di un esclusivo sistema di protezione della pelle.
Vedi tutti i vantaggi
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile1

Rifinitore bidirezionale con protezione per la pelle

Rifinitura del corpo senza sforzo e sicura anche sotto la cintura

  • Pettine ad aggancio da 3 mm

  • 1 batteria AA inclusa

Sistema di protezione della pelle che protegge il corpo durante la rasatura

Sistema di protezione della pelle che protegge il corpo durante la rasatura

Lo speciale sistema di protezione della pelle rispetta anche le zone del corpo più sensibili e ti permette di tagliare i peli a un'altezza minima di 0,5 mm senza contatto diretto tra le lame affilate e la pelle.

Rifinitore e pettine bidirezionali per rifinire i peli in qualsiasi direzione

Rifinitore e pettine bidirezionali per rifinire i peli in qualsiasi direzione

Taglia i peli che crescono in qualsiasi direzione utilizzando il rifinitore bidirezionale e il pettine da 3 mm. La pre-rifinitura è consigliata per i peli più spessi.

Bodygroom impermeabile al 100%

Bodygroom impermeabile al 100%

Il bodygroom Wet & Dry è totalmente impermeabile, quindi puoi usarlo anche sotto la doccia e pulirlo agevolmente. Per risultati ottimali, utilizzalo sui peli asciutti prima della doccia.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

149

Recensioni

14/03/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Prodotto molto valido, anche in virtù del rapporto qualità/prezzo. Acquisto consigliato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroom

Sì, consiglio questo prodotto

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12/02/2019

Italia

Italia

ESSENZIALE e FUNZIONALE

Recente acquisto del prodotto, su esperienza pregereste di analogo prodotto PHILIPS ricaricabile da me acquistato da diversi anni. Trovo la semplicità costruttiva e la funzionalità (uso batteria da 1,5 v) i punti di forza del prodotto, oltre ad avere l'abituale affidabilità del marchio PHILIPS

Sì, consiglio questo prodotto

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31/08/2016

Italia

Italia

Ottimo

Rasatura ottima in tutte le parti del corpo e nelle zone intime, devo dire lo ricomprerei, io uso anche per la barba rasoi Philips da anni, certo per la barba bisogna prendere sempre il top gamma per avere ottimi risultati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 1000 BG105/10 Bodygroom

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona. 