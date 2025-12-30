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Nuova

Baristina- Macchina da espresso Bianca & portafiltro bianco

BAR300/00

Ami il vero espresso, ma non vuoi complicazioni?
Aggiungi i tuoi chicchi di caffè preferiti, fai scorrere la leva e lascia che Baristina faccia il resto. Con il suo macinacaffè in ceramica e 16 bar di pressione, questa macchina per caffè espresso sprigiona tutti gli aromi dei tuoi chicchi appena macinati. Inoltre, questa macchina da caffè Philips Baristina è facile da manutenere: Risciacquare e asciugare. Questa macchina espresso caffè espresso prepara un vero espresso con il minimo rumore** (72 dB). Il design compatto della macchina per caffè in grani le consente di adattarsi a qualsiasi cucina.
Vedi tutti i vantaggi

Scopri Baristina.

Ami il vero espresso, ma non vuoi complicazioni?

  • I chicchi macinati freschi ti offrono il massimo aroma e gusto del caffè.

  • Basta far scorrere il manico. Baristina macina, pressa ed eroga automaticamente il tuo caffè.

  • Rimuovi il portafiltro. Risciacqualo. Tutto qui - Sei pronto!

  • Macinatura ideale. Pressione precisa. Dosaggio accurato. Ecco come si prepara un vero espresso.

  • La pompa a 16 bar sprigiona tutto l'aroma dai tuoi chicchi per il tuo espresso.

I chicchi freschi sono i migliori.

I chicchi freschi sono i migliori.

I chicchi appena macinati ti offrono il miglior aroma e gusto del caffè. Macinare i chicchi appena prima della preparazione trasforma la tua tazza quotidiana in qualcosa di speciale. È la differenza tra un caffè e un caffè davvero buono.

Fai scorrere. Prepara. Gusta.

Fai scorrere. Prepara. Gusta.

Basta far scorrere il manico. Baristina macina, pressa e prepara automaticamente il tuo caffè. Non servono abilità da barista. È tutto gestito dalla macchina, così puoi semplicemente rilassarti e goderti il tuo espresso o lungo.

Facile da pulire. Senza complicazioni.

Facile da pulire. Senza complicazioni.

Rimuovi il portafiltro. Sciacqualo. Tutto qui. Baristina rende la pulizia rapida e intuitiva. Nessun passaggio complicato – è progettata per essere semplice e facile da usare.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Etichetta energetica A+ in base agli standard svizzeri sull'efficienza energetica.

  2. Escluse le parti in contatto con acqua e caffè.