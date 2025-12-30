Ami il vero espresso, ma non vuoi complicazioni?

Aggiungi i tuoi chicchi di caffè preferiti, fai scorrere la leva e lascia che Baristina faccia il resto. Con il suo macinacaffè in ceramica e 16 bar di pressione, questa macchina per caffè espresso sprigiona tutti gli aromi dei tuoi chicchi appena macinati. Inoltre, questa macchina da caffè Philips Baristina è facile da manutenere: Risciacquare e asciugare. Questa macchina espresso caffè espresso prepara un vero espresso con il minimo rumore** (72 dB). Il design compatto della macchina per caffè in grani le consente di adattarsi a qualsiasi cucina.