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Fuori produzione
AZ700T/12
Bluetooth® e NFC
USB diretta
12 W
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.
3.7
su 5
11
Recensioni
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ700T CD-Soundmachine
Sì, consiglio questo prodotto
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ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Pro
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Contro
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ700T Leitor de CD
Sì, consiglio questo prodotto
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Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Compratore verificato
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Pro
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Contro
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