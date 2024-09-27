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Fuori produzione

Stereo CD

AZ700T/12

3.7
| (11) Recensioni
Musica al massimo in modalità wireless ovunque sei
Lo stereo CD portatile Philips è un sistema audio potente da portare con te dove vuoi. Riproduci la tua musica con la connessione One-Touch NFC per un'associazione Bluetooth semplice, oppure utilizza le funzioni USB, CD e CD-MP3.
Vedi tutti i vantaggi

Musica al massimo in modalità wireless ovunque sei

  • Bluetooth® e NFC

  • USB diretta

  • 12 W

Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone

Riproduci la tua musica in streaming in modalità wireless tramite Bluetooth™ dal tuo smartphone

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth

One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth

Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

11

Recensioni

3

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ700T CD-Soundmachine

Sì, consiglio questo prodotto

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18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Pro

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Contro

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ700T Leitor de CD

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05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Pro

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Contro

.......................................................

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ700T CD-Soundmachine

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