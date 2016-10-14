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Fuori produzione

Stereo CD

AZ318B/12

3.6
| (8) Recensioni
Goditi la tua musica ovunque
Ti piacerebbe ascoltare la musica memorizzata sul tuo lettore portatile senza utilizzare le cuffie? Collega lo stereo CD Philips alla presa USB diretta e goditi i tuoi brani preferiti riprodotti dai potenti altoparlanti ovunque ti trovi.
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  • Design compatto

  • USB

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente l'audio migliore.

20 stazioni preimpostate

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

8

Recensioni

2

14/10/2016

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Tolles Gerät

hervorragendes gerät in jeder Sicht .Kompaktes Design Platzsparend, passt überall mit klarem Sound und Klang. sehr guter Preis-Leistungsverhältnis. Weiter zu empfehlen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ318B CD-Soundmachine

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17/03/2018

Nederland

Nederland

Mooi apparaat met mooie klank!

- goede fm-ontvangst - mooie klank met boost - usb aansluiting is handig - leuk design

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17/04/2016

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis- Leistunsverhältnis

Design: Für meine Begriffe ist es ein angenehm schlichtes Design. Kein jugendlicher Ghettoblaster mit aufdringlicher Optik. Passt sich sehr gut in einem Büro oder sogar in der Küche ein! Bedienung: Alle Schalter sind gut zu erreichen, und deutlich erkennbar welche Funktion sie haben. Mir erklärte sich soweit alles ohne Bedienungsanleitung. Dies ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn ich nicht erst lange die Bedienungsanleitung studieren muss. CD's lassen sich gut einlegen und auch die USB Nutzung ist einfach. Was mich bei der Nutzung des USB ein wenig stört, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit wenn die Musik in Ordnern auf dem Stick abgelegt sind. Man kann nur vor- oder zurück springen! Die Philips Soundmachine nutze ich in meinem Büro, dort ist der Radioempfang nicht gerade optimal. Die bisher genutzten Geräte hatten einen eher schlechten Empfang doch die AZ318 ist hier ausgesprochen gut im Radioempfang! Klasse! Verarbeitung: Das gesamte Gerät macht einen recht stabilen Eindruck, für den Einsatz im Alltag als stationäres Gerät absolut geeignet! Als tragbares Gerät sollte man es nicht fallen lassen, da durch den 100% Einsatz von Kunststoff eine große Bruchgefahr besteht. Zudem gehören 6 Batterien 1,5 Volt LR14 Baby in das Gerät, was nicht ganz billig ist! Sound: Für die Größe des Gerätes ist der Sound wirklich annehmbar, und kann mit der dynamischen Bassverstärkung auch noch aufgepeppt werden. Es ist durch die beiden voneinander abstrahlenden Lautsprecher ein angenehmes Klangbild zu erreichen. Fazit: Ich würde es jederzeit wieder kaufen, da ich in einem recht kleinem Gerät guten Sound, Vielseitigkeit und variabel aufstellbares Gerät habe!

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