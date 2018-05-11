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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Nero
3W
Sintonizzazione digitale
Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare la musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.
Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.
La funzione di riproduzione programmabile del CD ti consente di ascoltare i tuoi brani preferiti nella sequenza che desideri.
4.4
su 5
7
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AZ215B CD Soundmachine
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Ardenstur
07/04/2018
United Kingdom
Very good for price
It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button
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Shubby
07/04/2018
United Kingdom
Great value for money. Good sounding player.
This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.
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