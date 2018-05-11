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Fuori produzione

Stereo CD

AZ215B/12

4.4
| (7) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto
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Se ami le cose semplici e adori la praticità, il compatto e portatile stereo CD Philips è il prodotto che ti permette di gustare la tua musica preferita sfruttando alcune semplici funzioni.
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  • Nero

  • 3W

  • Sintonizzazione digitale

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare la musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Funzioni CD shuffle/repeat per sentire la musica in maniera personalizzata

Le funzioni di riproduzione casuale/ripetizione ti consentono di non ascoltare la musica sempre nello stesso ordine. Dopo aver caricato i tuoi brani preferiti sul lettore, basta selezionare una di queste modalità per riprodurre i brani variando l'ordine di ascolto. Ascolta sempre la musica in modo diverso sul tuo lettore.

20 brani programmabili da CD

La funzione di riproduzione programmabile del CD ti consente di ascoltare i tuoi brani preferiti nella sequenza che desideri.

Specifiche tecniche

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Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
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4.4

su 5

7

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

11/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

excellent value

a very compact, good quality product which is easy to use.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AZ215B CD Soundmachine

Sì, consiglio questo prodotto

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07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good for price

It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button

Sì, consiglio questo prodotto

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07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money. Good sounding player.

This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.

Sì, consiglio questo prodotto

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