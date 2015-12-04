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Fuori produzione
Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android
Questi altoparlanti offrono un audio superiore unito a un grande stile. Posiziona il tuo telefono Android sulla base docking per riprodurre la musica e ricaricarlo, oppure per ricaricare un secondo dispositivo tramite USB. Il sistema di altoparlanti è dotato di Songbird per una semplice sincronizzazione della musica tra il telefono e il PC.
per Android
Philips FlexiDock è perfetto per i telefoni Android. Grazie al suo design, può essere utilizzato come base docking per gran parte dei telefoni Android (sia che la presa di collegamento del telefono si trovi nella parte inferiore, laterale o superiore). Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per la presa di collegamento micro USB. La base docking può anche essere regolata in modo tale da tenere il telefono in posizione orizzontale e verticale, permettendoti di posizionarlo al centro dell'altoparlante.
Ascolta tutti i tuoi brani preferiti con un altoparlante che riproduce un suono davvero favoloso. Questa base docking Philips con altoparlanti riproduce la musica dei tuoi dispositivi Android tramite Bluetooth. Basta scaricare l'applicazione gratuita Philips DockStudio e la connessione Bluetooth verrà attivata automaticamente non appena il dispositivo viene inserito nella base docking. Puoi ascoltare un suono potente e sorprendente con una comodità imbattibile. Difficile trovare qualcosa che riproduca i file musicali altrettanto bene.
4.0
su 5
36
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
as351
04/12/2015
Italia
Da guerrilla
Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.
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Questa revisione è stata effettuata per AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
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Ugo1972
25/08/2012
Italia
Piccolo ma sorprendente!
Forse la prima docking station per dispositivi Android, sorprende positivamente per la qualita' del suono. Nonostante le piccole dimensioni, la musica, sia via bluetooth che tramite ingresso analogico su minijack, viene riprodotta in modo chiaro e con un'estensione verso i bassi che difficilmente ci si potrebbe aspettare viste le dimensioni del sistema. Trova posto in qualsiasi bagaglio, anche "a mano" e si puo' alimentare anche a batterie. Ricarica, ovviamente, il dispositivo android colegato al connettore micro USB principale e un secondo dispositivo tramite la presa USB standard disponibile sul retro. Un ingegnoso sistema a scorrimento permette di adattare l'AS351 al proprio cellulare o tablet. Consigliato a chi viaggia, come me!
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Questa revisione è stata effettuata per AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
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charly62650
01/09/2012
France
Compratore verificato
Bon produit dans l'ensemble
Enfin un constructeur qui s’attelle aux accessoires android, merci Philips. Facilité d'usage et excellente restitution sonore. Hautement recommandable.
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Questa revisione è stata effettuata per AS351 Station d'accueil avec Bluetooth®
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