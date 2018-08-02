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  • Ascolta la musica in modalità wireless e carica il tuo smartphone
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Fuori produzione

Radiosveglia

AJT5300W/12

3.3
| (8) Recensioni
Ascolta la musica in modalità wireless e carica il tuo smartphone
Inizia la tua giornata con la giusta carica grazie a AJT5300W. Questa radiosveglia funge anche da altoparlante wireless in grado di riprodurre contenuti musicali da qualsiasi dispositivo Bluetooth. Grazie alle basi integrate, ricarica qualsiasi smartphone iPhone/Android mentre dormi
Vedi tutti i vantaggi

Ascolta la musica in modalità wireless e carica il tuo smartphone

  • Bluetooth®

  • Ricarica universale

  • Sveglia a due modalità

  • Sintonizzazione digitale FM

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre la tua musica preferita da qualunque smartphone, tablet o computer portatile inclusi iPod o iPhone mediante l'altoparlante Bluetooth.

Porta USB per caricare qualunque dispositivo portatile

Porta USB per caricare qualunque dispositivo portatile

Questo altoparlante dispone di una porta USB, cosicché se il tuo smartphone dovesse scaricarsi a casa o mentre sei in giro, questo altoparlante portabile consente di trasferire la batteria salvata nell'altoparlante al dispositivo portatile.

Tuner digitale FM con preselezioni

Tuner digitale FM con preselezioni

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.3

su 5

8

Recensioni

3
2

02/08/2018

België

België

Compratore verificato

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJT5300W Klokradio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJT5300W Klokradio

21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJT5300W Radiowecker

Sì, consiglio questo prodotto

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25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per AJT5300W Klokradio

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