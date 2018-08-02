Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
AJT5300W/12
Bluetooth®
Ricarica universale
Sveglia a due modalità
Sintonizzazione digitale FM
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre la tua musica preferita da qualunque smartphone, tablet o computer portatile inclusi iPod o iPhone mediante l'altoparlante Bluetooth.
Questo altoparlante dispone di una porta USB, cosicché se il tuo smartphone dovesse scaricarsi a casa o mentre sei in giro, questo altoparlante portabile consente di trasferire la batteria salvata nell'altoparlante al dispositivo portatile.
La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.
3.3
su 5
8
Recensioni
skippytje
02/08/2018
België
Compratore verificato
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJT5300W Klokradio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJT5300W Klokradio
manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJT5300W Radiowecker
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJT5300W Radiowecker
Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJT5300W Klokradio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJT5300W Klokradio