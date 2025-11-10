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Fuori produzione

Radiosveglia con sintonizzazione digitale

AJ3650/12

4.1

| (16) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Possibilità di proiezione sempre e in ogni luogo

La radiosveglia Philips è dotata di un sistema di proiezione molto luminoso di giorno e più soffuso la notte che consente di visualizzare chiaramente l'ora, la data e le animazioni in qualsiasi luogo. I sensori intelligenti della temperatura di cui è dotata consentono anche di visualizzare la temperatura interna ed esterna.

Vedi tutti i vantaggi

con proiezione ultraluminosa

Possibilità di proiezione sempre e in ogni luogo

  • Proiezione dell'ora chiarissima

Angolo di proiezione completo per una visualizzazione sempre ottimale

0

Proietta ora, data, temperatura e animazioni

0

Controllo della luminosità della proiezione per una visualizzazione perfetta

0

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.1

su 5

16

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

3

10/11/2025

France

France

Pièce detachee

Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci

Questa revisione è stata effettuata per AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Data di utilizzo 2023-11-10

Questa revisione è stata effettuata per AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Data di utilizzo 2023-11-10

17/09/2019

France

France

Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé

Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi

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Questa revisione è stata effettuata per AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

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15/07/2012

France

France

Très bon produit au désign parfait

difficutés pour la lecture des indications sur l'écran

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Questa revisione è stata effettuata per AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

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