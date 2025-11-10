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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Possibilità di proiezione sempre e in ogni luogo
La radiosveglia Philips è dotata di un sistema di proiezione molto luminoso di giorno e più soffuso la notte che consente di visualizzare chiaramente l'ora, la data e le animazioni in qualsiasi luogo. I sensori intelligenti della temperatura di cui è dotata consentono anche di visualizzare la temperatura interna ed esterna.
Proiezione dell'ora chiarissima
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4.1
su 5
16
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
Vrine64
10/11/2025
France
Pièce detachee
Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci
Questa revisione è stata effettuata per AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Data di utilizzo 2023-11-10
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Data di utilizzo 2023-11-10
Canada62
17/09/2019
France
Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé
Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi
Sì, consiglio questo prodotto
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Philippe77450
15/07/2012
France
Très bon produit au désign parfait
difficutés pour la lecture des indications sur l'écran
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