Je suis satisfaite de cet achat : il est joli, avec plein de fonctions pratiques et utiles. Le seul reproche est la notice qui n'a ni queue ni tête. Du coup, il faut chercher pour trouver l'information et ne pas se décourager ! Pour ma part, cela fait plusieurs fois que j'ai des coupures de courant et je n'ai toujours pas compris pourquoi le réveil ne se maintient pas. Pourtant, il y a une pile mais la notice est tellement vague que je ne sais pas si ma manipulation est la bonne. Donc il faut de la patience ! Mais une fois qu'on a compris le fonctionnement, il est facile d'utilisation.