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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Svegliati senza alcun problema
Fai in modo che il tuo bimbo si svegli con i suoi suoni o voce preferita grazie alla radiosveglia Philips AJ3138/12. Le suonerie e i pulsanti intercambiabili consentono di personalizzare la sveglia. L'impostazione "nap" ti permette di programmare l'ora senza dover modificare le impostazioni della sveglia.
Allarme registrabile
Timer per un breve riposo
Ghiere e manopole colorate
Funzionamento a batteria o CA
Numerosi studi hanno dimostrato che riposarsi brevemente durante il giorno è salutare. Il timer per un breve riposo aiuta a prendere questa buona abitudine per fare una piccola pausa senza il rischio di dormire troppo o senza dover reimpostare ogni volta la sveglia. Basta premere un pulsante per fare un salutare riposo da un minimo di 15 minuti a un massimo di due ore prima di riprendere la propria impegnativa giornata. Il timer avvierà automaticamente un conto alla rovescia fino a zero e all'ora prestabilita la sveglia emetterà un segnale acustico.
La radiosveglia Philips è dotata di una funzione snooze pensata per chi ha difficoltà a svegliarsi al mattino. Se si desidera continuare a dormire anche dopo il suono della sveglia, basta premere il pulsante Repeat una volta. Dopo cinque minuti la sveglia scatta nuovamente. Per dormire un altro po', premere il pulsante Snooze due volte per 10 minuti o tre volte per 15 minuti.
Scegli l'alimentazione a batteria o corrente per la tua radio Philips e goditi flessibilità e comodità eccezionali. Quando non hai a disposizione una presa di corrente o non vuoi fili in giro, opta per le batterie. Se desideri un'alimentazione continua e stabile, collega il dispositivo direttamente a una presa a muro. Finalmente sei davvero libero di ascoltare la tua musica ovunque ti trovi.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.5
su 5
13
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Danny1012
12/01/2015
Italia
Fantastica!
Ragazzi c'è l'ho da anni è fantastica! Solo un pò l'audio era meglio stereo che mono.. Ma per il resto è un'oggettino che ti fa compagnia insieme al design sfizioso ti stimola ad usarlo sempre :D.... Il punto di forza è la radio digitale è la possibilità di usarla come sveglia... Il punto debole Audio della sveglia troppo mono! :) meglio stereo
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marcob70
08/09/2013
Italia
Veramente soddisfatto, ne acquisterò un'altra per mia figlia
Completamente soddisfatto dell'acquisto, svegliare mio figlio la mattina per andare a scuola sembra essere "più semplice". Acquistata come regalo di compleanno, quella mattina mio figlio si è svegliato con la canzone “Happy Birthday to You” da me registrata sulla sveglia grazie all’apposita funzione. Non nascondo la sua sorpresa e felicità. Sono talmente soddisfatto dell’acquisto di tale prodotto che a breve ne ordinerò un’altra identica per il compleanno di mia figlia (… che quest’anno va in I° elementare). Grazie
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Luca82
08/09/2013
Italia
Semplice, utile e carino
Finalmente ho trovato una sveglia bella esteticamente, magari con funzioni basi ma quelle che servono per una sveglia. Molto semplice da usare. L'unica sveglia che senza fili fosse funzionale e bella.
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