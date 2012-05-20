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Fuori produzione
AJ301DB/12
Inizia la giornata come piace a te!
Libera la tua musica portatile quando sei in casa. Collega il tuo iPod o lettore GoGear alla radiosveglia compatta Philips con potenti bassi supportati dalla potenza RMS a 12 W. Goditi un audio strepitoso e scegli di iniziare la giornata alla grande con la musica.
Black
Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod! La base docking ti consente di collegare il tuo iPod direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio ottimale. Consente anche di ricaricare il tuo iPod durante il funzionamento per ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Utilizza il telecomando per navigare, selezionare e riprodurre la musica salvata nel tuo iPod. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente l'iPod quando quest'ultimo è inserito.
Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.
3.8
su 5
6
Recensioni
Kiki
20/05/2012
België
Geweldige koop voor geweldige prijs
Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per AJ301DB Klokradio voor iPod
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johanvos
31/08/2011
België
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jessa85
16/02/2010
France
SUPER!!!!!!!!
Le son c'est no comment, c'est un sans faute, je pensai acheter un reveil et en fait j'ai eu une mini chaine hifi. Les qualités d'une mini chaine avec un minimum de place, et un design très elegant. Je le conseille sans hesiter, petit bemol je n'arrive toujours pas a regler le son du reveil, pour moi perso il n'est pas assez fort. En tous cas produit de qualité pas decue. Bravo.
Questa revisione è stata effettuata per AJ301DB Radio-réveil pour iPod
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