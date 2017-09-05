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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
ADR81BLX1
Full HD 1080p
Rilevatore di incidente automatico
Indice stanchezza e avviso conducente
Easy Capture di emergenza
Non appena il tuo veicolo si accende, il registratore di guida inizia a funzionare automaticamente.
In caso di incidente, una registrazione di emergenza viene salvata automaticamente per garantire una prova e impedire la sovrascrittura.
L'indice di stanchezza mostra l'evoluzione della stanchezza del conducente e indica con un segnale visivo e acustico la necessità di una pausa.
3.7
su 5
7
Recensioni
Simmo
05/09/2017
United Kingdom
Compratore verificato
Great product
Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month
Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Hebi
24/12/2017
Suisse
Dashcam ADR810
Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera
Buzzer
22/03/2016
United Kingdom
Very good picture quality. Need better windscreen mount.
Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder