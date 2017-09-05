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Fuori produzione

ADR810Video registratore per auto

ADR81BLX1

3.7
| (7) Recensioni
La tua guardia del corpo personale su strada
Scopri i vantaggi di una guida serena con il registratore di guida Philips che ti tutelerà in caso di imprevisti. Sentiti protetto grazie a funzioni automatiche intuitive; Rilevamento incidente, Easy Capture di emergenza e Avviso stanchezza conducente.
Vedi tutti i vantaggi

con rilevamento di incidente e Easy Capture di emergenza

La tua guardia del corpo personale su strada

  • Full HD 1080p

  • Rilevatore di incidente automatico

  • Indice stanchezza e avviso conducente

  • Easy Capture di emergenza

Registrazione automatica all'avvio del veicolo

Registrazione automatica all'avvio del veicolo

Non appena il tuo veicolo si accende, il registratore di guida inizia a funzionare automaticamente.

Rilevamento di incidente e registrazione di emergenza automatica

Rilevamento di incidente e registrazione di emergenza automatica

In caso di incidente, una registrazione di emergenza viene salvata automaticamente per garantire una prova e impedire la sovrascrittura.

Indice stanchezza e avviso conducente

Indice stanchezza e avviso conducente

L'indice di stanchezza mostra l'evoluzione della stanchezza del conducente e indica con un segnale visivo e acustico la necessità di una pausa.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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3.7

su 5

7

Recensioni

2

05/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Great product

Very clear screen better than other makes.No issues so far. Only been in use for one month

Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

24/12/2017

Suisse

Suisse

Dashcam ADR810

Dashcam Adr810 ist für mich eine tolle Autokamera.Hatte vorher eine andere Marke. kein vergleich zu Phlips.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Fahrzeugkamera

22/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good picture quality. Need better windscreen mount.

Very good picture quality. The collision detection is a little sensitive even on low as it saved too many files while travelling on gravel roads. Easy to use. When looking at windscreen from the outside it blends in well with the rear vision mirror.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ADR810 ADR81BLX1 Car driving video recorder

Sì, consiglio questo prodotto

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