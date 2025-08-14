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Bombola CO2 per gasatore

ADD915/10

1
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Ravviva la tua vita!
Scopri la gioia di una rinfrescante acqua frizzante ogni volta che vorrai con la macchina per soda Philips GoZero. Bastano 3 semplici passaggi: riempi, ruota e premi! Design elegante con finitura in acciaio inox spazzolato.
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  • Bombola di ricarica CO2

Riduce l'uso di bottiglie di plastica monouso

Una bombola produce fino a 60 litri di gustosa acqua frizzante, sostituendo 120 bottiglie di plastica monouso.

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Recensioni

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1.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
2

14/08/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Gasatore Philips

Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito

Questa revisione è stata effettuata per ADD915 Bombola CO2 per gasatore

Questa revisione è stata effettuata per ADD915 Bombola CO2 per gasatore

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Esclusioni di responsabilità

  1. Bombola CO2 da 425 g per un massimo di 60 l di acqua frizzante a seconda del livello di carbonatazione