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Fuori produzione
ADD915/10
Bombola di ricarica CO2
Una bombola produce fino a 60 litri di gustosa acqua frizzante, sostituendo 120 bottiglie di plastica monouso.
1.0
su 5
1
Recensione
Helga77
14/08/2025
Italia
Compratore verificato
Gasatore Philips
Nn si trovano le ricariche del gas, le rivendite sono poche e il prodotto è subito esaurito
Questa revisione è stata effettuata per ADD915 Bombola CO2 per gasatore
Questa revisione è stata effettuata per ADD915 Bombola CO2 per gasatore
Bombola CO2 da 425 g per un massimo di 60 l di acqua frizzante a seconda del livello di carbonatazione