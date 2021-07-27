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Fuori produzione

Series 6000Mascherina

ACM067/01

4.1
| (19) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Respira sempre aria fresca
La mascherina Philips ridefinisce il livello di comfort durante la respirazione grazie alla tecnologia Air Power. È un accessorio alla moda da indossare tutti i giorni grazie all'effetto a forma di V che si adatta perfettamente al tuo viso.
Vedi tutti i vantaggi

Innovativa tecnologia Air Power

Respira sempre aria fresca

  • Massimo comfort durante la respirazione

Materiale in rete Air permeabile per una migliore esperienza di respirazione

Selezionata tra migliaia di materiali di alta qualità, la rete Air assicura il massimo comfort durante la respirazione. Il sottile motivo a griglia sul rivestimento è stato scientificamente progettato per lasciar penetrare l'aria fresca e trattenere gli agenti inquinanti all'esterno. Grazie alla qualità altamente permeabile, offre l'equilibrio perfetto tra robustezza ed elasticità ottenuto attraverso la lavorazione della schiuma termoformata, per offrirti la migliore esperienza di respirazione.

Può filtrare il 95% di particelle da 3 µm durante il primo utilizzo

Può filtrare il 95% di particelle da 3 µm durante il primo utilizzo

Il punto di fissaggio dorato distribuisce la pressione in modo efficace

Il "punto di ancoraggio dorato" è stato messo a punto dai laboratori Philips a partire dall'analisi scientifica per distribuire in modo efficace la pressione della mascherina nell'area di naso, guance e orecchie.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612375

Recensioni

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4.1

su 5

19

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

27/07/2021

España

España

Dipendente Philips

Esta mascarilla es de otra galaxia

[Employee of philipsglobal] Diseño súper elegante, pesa un poco pero es muuy comoda de llevar, no te agobia como las quirúrgicas o FFP2 y puedes ajustar las cintas para que no te tire mucho de las orejas. La tela transpira mucho más, el filtro es muy fácil de colocar, y lo del ventilador ya es una pasada, prácticamente como respirar sin mascarilla y no hace nada de ruido. Muy contento con el producto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire

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15/06/2021

España

España

Dipendente Philips

Mascarilla refrescante

[Employee of philipsglobal] A pesar del precio, me he decidido a comprar esta mascarilla porque es como un purficador de aire portátil, llevo apenas 5 días con ella y estoy encantada, me parece que es chulísima y funciona genial. El año pasado la he pasado fatal usando mascarillas durante el verano porque sentía que me sofocaba por el calor, pero con esta mascarilla he respirado mejor durante los días con más calor. Muy buena elección!

Pro

Ventilador integrado y diseño

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31/05/2021

España

España

Buen partido

Máscara buena, precio mejor persona. Purifica el aire

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Esclusioni di responsabilità

  1. Dati basati su risultati del laboratorio interno di Philips, calcolati soltanto per la ventola.

  2. Sulla base di GB / T2428 / 1998 e dei dati sul volto interni di Philips

  3. In riferimento alle condizioni di test del NIOSH degli Stati Uniti e dello standard aziendale Philips, sono stati testati e certificati da un laboratorio di terze parti.

  4. Le dimensioni del polline variano da 15 a 200 µm (E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008). Il filtro N95 ha un'efficienza minima (=95%) alle dimensioni delle particelle più penetranti (=0,1 =0,3 µm).

  5. Sulla base del report di test di terze parti, calcolato dal laboratorio interno di Philips.