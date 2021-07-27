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Fuori produzione
Massimo comfort durante la respirazione
Selezionata tra migliaia di materiali di alta qualità, la rete Air assicura il massimo comfort durante la respirazione. Il sottile motivo a griglia sul rivestimento è stato scientificamente progettato per lasciar penetrare l'aria fresca e trattenere gli agenti inquinanti all'esterno. Grazie alla qualità altamente permeabile, offre l'equilibrio perfetto tra robustezza ed elasticità ottenuto attraverso la lavorazione della schiuma termoformata, per offrirti la migliore esperienza di respirazione.
Può filtrare il 95% di particelle da 3 µm durante il primo utilizzo
Il "punto di ancoraggio dorato" è stato messo a punto dai laboratori Philips a partire dall'analisi scientifica per distribuire in modo efficace la pressione della mascherina nell'area di naso, guance e orecchie.
Riconoscimenti
4.1
su 5
19
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
Sotavent
27/07/2021
España
Dipendente Philips
Esta mascarilla es de otra galaxia
[Employee of philipsglobal] Diseño súper elegante, pesa un poco pero es muuy comoda de llevar, no te agobia como las quirúrgicas o FFP2 y puedes ajustar las cintas para que no te tire mucho de las orejas. La tela transpira mucho más, el filtro es muy fácil de colocar, y lo del ventilador ya es una pasada, prácticamente como respirar sin mascarilla y no hace nada de ruido. Muy contento con el producto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Series 6000 ACM067/01 Fresh Air Mask, mascarilla purificadora de aire
Sì, consiglio questo prodotto
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15/06/2021
España
Dipendente Philips
Mascarilla refrescante
[Employee of philipsglobal] A pesar del precio, me he decidido a comprar esta mascarilla porque es como un purficador de aire portátil, llevo apenas 5 días con ella y estoy encantada, me parece que es chulísima y funciona genial. El año pasado la he pasado fatal usando mascarillas durante el verano porque sentía que me sofocaba por el calor, pero con esta mascarilla he respirado mejor durante los días con más calor. Muy buena elección!
Pro
Ventilador integrado y diseño
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31/05/2021
España
Buen partido
Máscara buena, precio mejor persona. Purifica el aire
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Dati basati su risultati del laboratorio interno di Philips, calcolati soltanto per la ventola.
Sulla base di GB / T2428 / 1998 e dei dati sul volto interni di Philips
In riferimento alle condizioni di test del NIOSH degli Stati Uniti e dello standard aziendale Philips, sono stati testati e certificati da un laboratorio di terze parti.
Le dimensioni del polline variano da 15 a 200 µm (E. Pacini, Encyclopedia of Ecology 2008). Il filtro N95 ha un'efficienza minima (=95%) alle dimensioni delle particelle più penetranti (=0,1 =0,3 µm).
Sulla base del report di test di terze parti, calcolato dal laboratorio interno di Philips.