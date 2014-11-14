ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Cuffie DJ professionali

A5PRO/00

4.6

| (24) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

Cuffie DJ professionali

Vincitore per la quinta volta del premio per "Miglior DJ del mondo", Armin van Buuren ha collaborato con Philips per realizzare le cuffie A5-PRO. Grazie alla sua esperienza, le A5 sono progettate per soddisfare gli standard più elevati e le richieste dei DJ e degli esperti del settore.

Vedi tutti i vantaggi

in collaborazione con Armin van Buuren

Cuffie DJ professionali

  • Driver da 50 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie sovrauricolari

  • Cuscinetti sovrauricolari

  • Piegatura completa

Driver da 50 mm progettati per la gestione di 3500 mW di potenza

Driver da 50 mm progettati per la gestione di 3500 mW di potenza

I driver da 50 mm al neodimio ad alta potenza sono progettati per la gestione di 3500 mW di potenza, con qualsiasi sorgente. La diffusione audio è chiara, dinamica e priva di distorsione anche a volumi alti o con ingresso audio ad alta potenza.

Auricolari con rotazione a 90 gradi in stile console DJ

Auricolari con rotazione a 90 gradi in stile console DJ

Progettati per i DJ professionisti, gli auricolari di queste cuffie possono ruotare di 90°, per un ascolto comodo da un solo orecchio durante il mixaggio dei brani. La parte ricurva può essere inoltre utilizzata per applicazioni più comuni, quando ad esempio si deve prestare attenzione ai suoni dell'ambiente esterno.

Fascia in lega di acciaio con cerniere in allumino per una maggiore durata

Fascia in lega di acciaio con cerniere in allumino per una maggiore durata

Le cuffie Philips A5-PRO uniscono una struttura robusta con un'adattabilità eccezionale. Grazie alla sua finitura anodizzata e alla struttura in alluminio robusta ma leggera, sono perfette per qualunque ambiente DJ.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.6

su 5

24

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

2

14/11/2014

Italia

Italia

Test A5-PRO

Oggi 11/11/2014 molto attese ed emozionanti finalmente le cuffie mi sono arrivate. Appena sballato il pacco,mi si presenta una scatola elegantissima, esattamente come mi aspettavo. Aperta la scatola, rimango stupefatto dalla bellezza di queste cuffie, robuste in alluminio leggere e con un design Stupendo. Faccio il test di prova con la mia scheda audio amplificata professionale e rimango stupefatto dalla chiarezza del suono nei bassi,senza compromettere gli alti. La potenza dei 3500mw si sentono tutti (io vado matto per le cuffie potenti),senza distorsioni mantenendo il suono pulito anche alle alte potenze. Spegnendo l'audio amplificato noto subito lo stesso che la resa è pulita e potente (ovviamente non paragonabile con ampli acceso) e i bassi rimango nella norma. Il filo di buona fattura un pò rigido ma robusto che si sposta da dx a sx , cuscinetti intercambiabili è stata una ottima idea, sono morbidi e soft molto molto bene tutto. Io avrei ampliato un pò la gamma di frequenze Tipo: Da 8 a 27,000Hz. Che dire da comprare? euro spesi bene ? Certo che SI!!!!. Grade ARMIN per la sua collaborazione. Ciao Faxi.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per A5PRO Professional DJ headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per A5PRO Professional DJ headphones

11/11/2014

Italia

Italia

Test A5-PRO

Oggi 11/11/2014 molto attese ed emozionanti finalmente le cuffie mi sono arrivate. Appena sballato il pacco,mi si presenta una scatola elegantissima, esattamente come mi aspettavo. Aperta la scatola, rimango stupefatto dalla bellezza di queste cuffie, robuste in alluminio leggere e con un design Stupendo. Faccio il test di prova con la mia scheda audio amplificata professionale e rimango stupefatto dalla chiarezza del suono nei bassi,senza compromettere gli alti. La potenza dei 3500mw si sentono tutti (io vado matto per le cuffie potenti),senza distorsioni mantenendo il suono pulito anche alle alte potenze. Spegnendo l'audio amplificato noto subito lo stesso che la resa è pulita e potente (ovviamente non paragonabile con ampli acceso) e i bassi rimango nella norma. Il filo di buona fattura un pò rigido ma robusto che si sposta da dx a sx è azzeccato, cuscinetti intercambiabili è stata una ottima idea sono morbidi e soft molto molto bene tutto. Che dire da comprare? euro spesi bene ? Certo che SI!!!!,valgono tutti gli Euro. Mi rimane che salutare tutti un grazie anche ad ARMIN per la sua collaborazione. Ciao Fabrizio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per A5PRO Professional DJ headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per A5PRO Professional DJ headphones

01/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Will find no better!

Bought these headphones with the idea they'd live up to expectations. I can happily say they've passed them by far! The quality of material is very comfortable but can get slightly uncomfortable if worn in hot temperatures. The sound is superb with its clear and clean balance. There's not too much or too little of anything!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per A5PRO Professional DJ headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per A5PRO Professional DJ headphones

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee