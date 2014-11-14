Oggi 11/11/2014 molto attese ed emozionanti finalmente le cuffie mi sono arrivate. Appena sballato il pacco,mi si presenta una scatola elegantissima, esattamente come mi aspettavo. Aperta la scatola, rimango stupefatto dalla bellezza di queste cuffie, robuste in alluminio leggere e con un design Stupendo. Faccio il test di prova con la mia scheda audio amplificata professionale e rimango stupefatto dalla chiarezza del suono nei bassi,senza compromettere gli alti. La potenza dei 3500mw si sentono tutti (io vado matto per le cuffie potenti),senza distorsioni mantenendo il suono pulito anche alle alte potenze. Spegnendo l'audio amplificato noto subito lo stesso che la resa è pulita e potente (ovviamente non paragonabile con ampli acceso) e i bassi rimango nella norma. Il filo di buona fattura un pò rigido ma robusto che si sposta da dx a sx , cuscinetti intercambiabili è stata una ottima idea, sono morbidi e soft molto molto bene tutto. Io avrei ampliato un pò la gamma di frequenze Tipo: Da 8 a 27,000Hz. Che dire da comprare? euro spesi bene ? Certo che SI!!!!. Grade ARMIN per la sua collaborazione. Ciao Faxi.