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Fuori produzione
Cuffie DJ professionali
Vincitore per la quinta volta del premio per "Miglior DJ del mondo", Armin van Buuren ha collaborato con Philips per realizzare le cuffie A5-PRO. Grazie alla sua esperienza, le A5 sono progettate per soddisfare gli standard più elevati e le richieste dei DJ e degli esperti del settore.
Driver da 50 mm, chiuse sul retro
Cuffie sovrauricolari
Cuscinetti sovrauricolari
Piegatura completa
I driver da 50 mm al neodimio ad alta potenza sono progettati per la gestione di 3500 mW di potenza, con qualsiasi sorgente. La diffusione audio è chiara, dinamica e priva di distorsione anche a volumi alti o con ingresso audio ad alta potenza.
Progettati per i DJ professionisti, gli auricolari di queste cuffie possono ruotare di 90°, per un ascolto comodo da un solo orecchio durante il mixaggio dei brani. La parte ricurva può essere inoltre utilizzata per applicazioni più comuni, quando ad esempio si deve prestare attenzione ai suoni dell'ambiente esterno.
Le cuffie Philips A5-PRO uniscono una struttura robusta con un'adattabilità eccezionale. Grazie alla sua finitura anodizzata e alla struttura in alluminio robusta ma leggera, sono perfette per qualunque ambiente DJ.
4.6
su 5
24
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Faxii
14/11/2014
Italia
Test A5-PRO
Oggi 11/11/2014 molto attese ed emozionanti finalmente le cuffie mi sono arrivate. Appena sballato il pacco,mi si presenta una scatola elegantissima, esattamente come mi aspettavo. Aperta la scatola, rimango stupefatto dalla bellezza di queste cuffie, robuste in alluminio leggere e con un design Stupendo. Faccio il test di prova con la mia scheda audio amplificata professionale e rimango stupefatto dalla chiarezza del suono nei bassi,senza compromettere gli alti. La potenza dei 3500mw si sentono tutti (io vado matto per le cuffie potenti),senza distorsioni mantenendo il suono pulito anche alle alte potenze. Spegnendo l'audio amplificato noto subito lo stesso che la resa è pulita e potente (ovviamente non paragonabile con ampli acceso) e i bassi rimango nella norma. Il filo di buona fattura un pò rigido ma robusto che si sposta da dx a sx , cuscinetti intercambiabili è stata una ottima idea, sono morbidi e soft molto molto bene tutto. Io avrei ampliato un pò la gamma di frequenze Tipo: Da 8 a 27,000Hz. Che dire da comprare? euro spesi bene ? Certo che SI!!!!. Grade ARMIN per la sua collaborazione. Ciao Faxi.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per A5PRO Professional DJ headphones
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Faxi
11/11/2014
Italia
Test A5-PRO
Oggi 11/11/2014 molto attese ed emozionanti finalmente le cuffie mi sono arrivate. Appena sballato il pacco,mi si presenta una scatola elegantissima, esattamente come mi aspettavo. Aperta la scatola, rimango stupefatto dalla bellezza di queste cuffie, robuste in alluminio leggere e con un design Stupendo. Faccio il test di prova con la mia scheda audio amplificata professionale e rimango stupefatto dalla chiarezza del suono nei bassi,senza compromettere gli alti. La potenza dei 3500mw si sentono tutti (io vado matto per le cuffie potenti),senza distorsioni mantenendo il suono pulito anche alle alte potenze. Spegnendo l'audio amplificato noto subito lo stesso che la resa è pulita e potente (ovviamente non paragonabile con ampli acceso) e i bassi rimango nella norma. Il filo di buona fattura un pò rigido ma robusto che si sposta da dx a sx è azzeccato, cuscinetti intercambiabili è stata una ottima idea sono morbidi e soft molto molto bene tutto. Che dire da comprare? euro spesi bene ? Certo che SI!!!!,valgono tutti gli Euro. Mi rimane che salutare tutti un grazie anche ad ARMIN per la sua collaborazione. Ciao Fabrizio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per A5PRO Professional DJ headphones
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Tori5991
01/03/2017
United Kingdom
Compratore verificato
Will find no better!
Bought these headphones with the idea they'd live up to expectations. I can happily say they've passed them by far! The quality of material is very comfortable but can get slightly uncomfortable if worn in hot temperatures. The sound is superb with its clear and clean balance. There's not too much or too little of anything!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per A5PRO Professional DJ headphones
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