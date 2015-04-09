Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Cuffie DJ professionali
Create in collaborazione con il vincitore per la quinta volta del premio per "Miglior DJ del mondo", Armin van Buuren, le cuffie A1PRO sono ideali per ascoltare musica elettronica e aggiungono potenza e carica a ogni nota, che tu sia in viaggio o al mixer.
Cuffie DJ professionali
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
Potenti driver al neodimio da 40 mm, progettati per la gestione di 2500 mW di potenza, offrono audio nitido, dinamico e privo di distorsioni anche ad alto volume o con un'elevata potenza di ingresso.
L'architettura chiusa ottimizza i bassi e ti consente di ascoltare la musica al volume che desideri senza perdite, mentre i cuscinetti sovrauricolari riempiono lo spazio tra orecchie e cuffie, per un isolamento acustico eccezionale.
Maggiore libertà di movimento grazie al cavo lungo 1,4 m con una sezione a spirale che può estendersi fino a 1,8 m. La bobina riduce inoltre la tensione sulle parti causata dal tiraggio, mentre offre una lunghezza aggiuntiva senza l'ingombro dei cavi.
4.2
su 5
13
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Mateo
09/04/2015
España
Descubrí otra música al usarlos, muy buenos
Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per A1PRO Auriculares profesionales para DJ
MaxxGonza
19/11/2014
España
La Gloria en Auriculares.
El sonido ideal, el diseño excelente. Recomiendo !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per A1PRO Auriculares profesionales para DJ
Skyline
11/01/2018
Portugal
Som esplêndido
Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais
Cuscinetti sostituibili di 72 mm venduti separatamente su shop.philips.com e armadashop.com