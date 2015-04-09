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Fuori produzione

Cuffie DJ professionali

A1PRO/00

4.2

| (13) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

Cuffie DJ professionali

Create in collaborazione con il vincitore per la quinta volta del premio per "Miglior DJ del mondo", Armin van Buuren, le cuffie A1PRO sono ideali per ascoltare musica elettronica e aggiungono potenza e carica a ogni nota, che tu sia in viaggio o al mixer.

Vedi tutti i vantaggi

in collaborazione con Armin van Buuren

Cuffie DJ professionali

  • Cuffie DJ professionali

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Ripiegabili in orizzontale

I driver da 40 mm per la gestione di 2500 mW di potenza garantiscono audio privo di distorsione

I driver da 40 mm per la gestione di 2500 mW di potenza garantiscono audio privo di distorsione

Potenti driver al neodimio da 40 mm, progettati per la gestione di 2500 mW di potenza, offrono audio nitido, dinamico e privo di distorsioni anche ad alto volume o con un'elevata potenza di ingresso.

Chiusura posteriore e cuscinetti isolanti per ascoltare solo la tua musica preferita

Chiusura posteriore e cuscinetti isolanti per ascoltare solo la tua musica preferita

L'architettura chiusa ottimizza i bassi e ti consente di ascoltare la musica al volume che desideri senza perdite, mentre i cuscinetti sovrauricolari riempiono lo spazio tra orecchie e cuffie, per un isolamento acustico eccezionale.

Il cavo a spirale si allunga fino a 1,8 m, per maggiore libertà di movimento

Maggiore libertà di movimento grazie al cavo lungo 1,4 m con una sezione a spirale che può estendersi fino a 1,8 m. La bobina riduce inoltre la tensione sulle parti causata dal tiraggio, mentre offre una lunghezza aggiuntiva senza l'ingombro dei cavi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

13

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

2

09/04/2015

España

España

Descubrí otra música al usarlos, muy buenos

Lo unico malo que tiene es que se torna incomodo si lo usas durante bastante tiempo.

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Questa revisione è stata effettuata per A1PRO Auriculares profesionales para DJ

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19/11/2014

España

España

La Gloria en Auriculares.

El sonido ideal, el diseño excelente. Recomiendo !

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Questa revisione è stata effettuata per A1PRO Auriculares profesionales para DJ

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11/01/2018

Portugal

Portugal

Som esplêndido

Dos melhores que tive. Som excelente Boa acustica Insonorização excelente

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Questa revisione è stata effettuata per A1PRO Auscultadores estilo DJ profissionais

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