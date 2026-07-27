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Garanzia di 2 anni
85415XV2C1
Tipo di lampadina: D1S
85 V, 35 W
Numero di lampadine: 1
La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida e migliorarne la qualità può contribuire a evitare incidenti. Xenon X-tremeVision gen2 migliora la visibilità, aiutandoti a individuare ostacoli e segnaletica stradale in anticipo e migliorando i tempi di reazione. La composizione dello spettro di questa luce è adatta alla naturale sensibilità al colore dell'occhio umano. Con una temperatura colore di 4800 K, questa lampadina per fari produce una luce delicata agli occhi, rendendo l'esperienza di guida notturna più sicura e confortevole.
Le lampadine Xenon HID (High Intensity Discharge) offrono il doppio dell'illuminazione, per una guida più sicura in tutte le condizioni. Gli studi hanno dimostrato che l'illuminazione allo Xenon per il settore automobilistico aiuta i conducenti a restare concentrati sulla strada e a distinguere gli ostacoli e la segnaletica stradale molto più rapidamente rispetto alle lampadine tradizionali. Quale modo migliore di sconfiggere l'oscurità se non utilizzare un'intensa luce bianca simile alla luce diurna?
Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo sono in grado di resistere a gravi shock termici. Grazie alla capacità di aumento della pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente, per un'esperienza di guida ottimizzata, anche se la strada davanti a te non è illuminata.
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