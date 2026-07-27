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  • Sentiti sicuro e guida in sicurezza con luci più luminose
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Xenon X-tremeVision gen2Lampadina per fari allo Xenon

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Sentiti sicuro e guida in sicurezza con luci più luminose
Con un potente fascio che spinge al limite l’emissione luminosa, X-tremeVision gen2 rappresenta l’ultima evoluzione nell’ambito della tecnologia dell’illuminazione allo Xenon. Le prestazioni eccellenti di questa lampadina ampliano i limiti di guida garantendoti maggiore comfort e sicurezza quando sei al volante.
Vedi tutti i vantaggi

Individua tutti i dossi, le curve e gli ostacoli presenti sulla strada

Sentiti sicuro e guida in sicurezza con luci più luminose

  • Tipo di lampadina: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Numero di lampadine: 1

Migliore visibilità per una guida più sicura e confortevole

Migliore visibilità per una guida più sicura e confortevole

La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida e migliorarne la qualità può contribuire a evitare incidenti. Xenon X-tremeVision gen2 migliora la visibilità, aiutandoti a individuare ostacoli e segnaletica stradale in anticipo e migliorando i tempi di reazione. La composizione dello spettro di questa luce è adatta alla naturale sensibilità al colore dell'occhio umano. Con una temperatura colore di 4800 K, questa lampadina per fari produce una luce delicata agli occhi, rendendo l'esperienza di guida notturna più sicura e confortevole.

Philips ha inventato l'innovativa tecnologia Xenon HID

Philips ha inventato l'innovativa tecnologia Xenon HID

Le lampadine Xenon HID (High Intensity Discharge) offrono il doppio dell'illuminazione, per una guida più sicura in tutte le condizioni. Gli studi hanno dimostrato che l'illuminazione allo Xenon per il settore automobilistico aiuta i conducenti a restare concentrati sulla strada e a distinguere gli ostacoli e la segnaletica stradale molto più rapidamente rispetto alle lampadine tradizionali. Quale modo migliore di sconfiggere l'oscurità se non utilizzare un'intensa luce bianca simile alla luce diurna?

Le luci per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Le luci per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più solido rispetto al vetro duro ed è altamente resistente alle temperature estreme e alle vibrazioni, eliminando così il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo sono in grado di resistere a gravi shock termici. Grazie alla capacità di aumento della pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente, per un'esperienza di guida ottimizzata, anche se la strada davanti a te non è illuminata.

Specifiche tecniche

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