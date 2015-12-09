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Garanzia di 2 anni
Tipo di lampadina: D1S
85 V, 35 W
Numero di lampadine: 1
Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.
I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.
Le nostre lampadine sono pluripremiate dagli esperti del settore automobilistico
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Athamas
09/12/2015
United Kingdom
A value for money xenon bulb
Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb
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Questa revisione è stata effettuata per Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb