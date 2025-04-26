Termini di ricerca

      Energy Label Europe F Etichetta energetica
      Per ulteriori informazioni, scarica l' Etichetta energetica (PDF 201.0KB)

      OLED TV Ambilight 4K

      77OLED810/12

      Realismo incredibile. Design elegante.

      Questo sofisticato TV Ambilight OLED riproduce immagini di una bellezza incredibile. Scopri un design minimalista, immagini realistiche e un audio cinematografico eccezionale. E il bagliore di Ambilight rende le immagini ancora più maestose e coinvolgenti.

      Scopri tutti i vantaggi

      Realismo incredibile. Design elegante.

      • TV Ambilight da 194 cm (77")
      • OLED 4K. 144 Hz
      • Processore P5 AI Perfect Picture
      • Dolby Vision e Dolby Atmos
      TV Ambilight: lasciati avvolgere da ciò che ami

      TV Ambilight: lasciati avvolgere da ciò che ami

      I TV Ambilight sono gli unici TV con luci LED sul retro che reagiscono a ciò che guardi, avvolgendoti in un'aura di luce colorata. Una vera innovazione: il tuo TV sembrerà molto più grande, consentendoti di immergerti nei tuoi sport, film, musica e giochi preferiti.

      Luminoso schermo OLED. Immagini realistiche con qualsiasi luce.

      Luminoso schermo OLED. Immagini realistiche con qualsiasi luce.

      Le immagini realistiche di questo luminoso TV OLED sono sempre di qualità eccezionale da qualsiasi angolazione. L'immagine viene automaticamente bilanciata in base alla luminosità dell'ambiente: per qualsiasi contenuto, i neri sono sempre neri, mai grigi, e potrai vedere ogni dettaglio nelle ombre o nelle aree luminose. Sono supportati tutti i principali formati HDR.

      Immagini realistiche, con qualsiasi contenuto. Processore P5 con intelligenza artificiale

      Immagini realistiche, con qualsiasi contenuto. Processore P5 con intelligenza artificiale

      Il processore Philips P5 con intelligenza artificiale offre immagini così realistiche che ti sembrerà di viverle. Un algoritmo di intelligenza artificiale ad apprendimento profondo elabora le immagini in modo simile al cervello umano. Indipendentemente dal contenuto riprodotto, otterrai dettagli e contrasto realistici, colori brillanti e movimenti fluidi.

      Esperienza di visione cinematografica per tutti i contenuti che guardi e giochi

      Esperienza di visione cinematografica per tutti i contenuti che guardi e giochi

      Tieniti forte! Grazie a Dolby Vision integrato, potrai goderti le immagini esattamente come intese dal regista, niente più scene deludenti troppo scure da distinguere! Dai film ai giochi, non perderti neanche un dettaglio.

      Tecnologia audio surround immersiva

      Tecnologia audio surround immersiva

      La compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X porta l'audio di questo TV a un livello superiore, in qualsiasi stanza. I film del momento, le novità dal mondo del gaming, gli eventi sportivi più popolari: i coinvolgenti effetti sonori tutti intorno a te ti proiettano direttamente al centro dell'azione.

      Motore IntelliSound: audio eccezionale con qualsiasi contenuto

      Motore IntelliSound: audio eccezionale con qualsiasi contenuto

      Grazie al nostro motore IntelliSound integrato, il TV Ambilight può utilizzare l'intelligenza artificiale per offrirti il miglior audio possibile! Programmi, film, musica o contenuti ricchi di dialoghi come i notiziari: la TV ottimizzerà automaticamente tutte le impostazioni. Non vuoi utilizzare l'intelligenza artificiale? Puoi anche selezionare manualmente stili di audio predefiniti o personalizzare le impostazioni.

      L'intrattenimento che ami, con un piccolo aiuto da Google.

      L'intrattenimento che ami, con un piccolo aiuto da Google.

      Che cosa vuoi guardare? Google TV riunisce film, programmi e molto altro, dalle tue app e abbonamenti e li organizza solo per te. Potrai ricevere suggerimenti in base alle tue preferenze e puoi anche utilizzare l'app Google TV sul telefono per modificare la tua watchlist quando sei in viaggio.

      La soluzione ideale per avvincenti sessioni di gaming

      La soluzione ideale per avvincenti sessioni di gaming

      HDMI 2.1, frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz e input lag ultra basso. Che si tratti di giochi indie o dei titoli più famosi, questo TV Ambilight offre le specifiche di cui hai bisogno per giocare al massimo! Per un maggiore controllo, Game Bar 2.0 ti consente di personalizzare la modalità di gioco e di collegare un controller Bluetooth per il gaming su cloud. I giocatori su PC possono anche usufruire di 144 Hz VRR tramite HDMI.

      Collegati facilmente alle reti domestiche smart, agli assistenti vocali e molto altro

      Collegati facilmente alle reti domestiche smart, agli assistenti vocali e molto altro

      La compatibilità impeccabile con Matter consente di integrare facilmente il TV Ambilight 4K alla rete domestica intelligente esistente. Puoi utilizzare il telecomando del TV anche per controllare il decoder satellitare o via cavo, oppure per attivare Assistente Google o i dispositivi compatibili con Alexa e Apple AirPlay.

      Design accurato. Confezione ecocompatibile.

      Il design elegante privo di cornice si integra in qualsiasi ambiente. Inoltre, con Ambilight puoi creare un'atmosfera accogliente con un semplice gioco di luci, quando lo schermo è spento. Il sottile telecomando in metallo si ricarica in modalità wireless ed è dotato di retroilluminazione ad attivazione con il movimento. La confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC e gli inserti sono stampati su carta riciclata.

      Specifiche tecniche

      • Ambilight

        Funzioni Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Modalità gioco
        • Modalità Musica
        • Adattabile al colore della parete
        Versione Ambilight
        3 lati

      • Immagine/Display

        Dim. diagonale schermo (pollici)
        77  pollici
        Dim. diagonale schermo (metrico)
        194  cm
        Display
        OLED Ultra HD 4K
        Risoluzione del display
        3840x2160p
        Velocità di aggiornamento nativa
        144  Hz
        Picture engine
        Processore P5 AI Perfect Picture
        Miglioramento dell'immagine
        • Modalità Auto Film e Film Maker
        • Calman
        • Calman AutoCal Ready e calibrazione manuale
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Modalità Film-maker
        • Gioco
        • Home Cinema
        • MEMC/FRC integrato
        • Micro Dimming Perfect
        • Monitor
        • Personale
        • Perfect Natural Motion
        Velocità di aggiornamento variabile
        144 Hz

      • Risoluzione del display

        Velocità di aggiornamento della risoluzione
        576p - 50 Hz, 645 x 480 - 6 0Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

        TV digitale
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicazione forza segnale
        Televideo
        1000 pagine Hypertext
        Supporto HEVC

      • Smart TV

        Applicazioni Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • App NFT*
        • YouTube
        OS
        Google TV™
        Capacità memoria (Flash)*
        32 GB

      • Funzioni Smart TV

        TV interattiva
        HbbTV
        Assistente vocale*
        • Telecomando con microfono.
        • Compatibile con Alexa
        • Hey Google
        Esperienza con Smart Home
        • Control4
        • MATERIA
        • Compatibile con Apple Home
        Barra di controllo gaming
        Game Bar 2.0

      • Applicazioni multimediali

        Formati di riproduzione dei video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formati di riproduzione della musica
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Supporto formati sottotitoli
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formati di riproduzione delle immagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Audio

        Audio
        Canale 2.1
        Potenza in uscita (RMS)
        Potenza in uscita: 70 Watt (RMS)
        Configurazione degli altoparlanti
        4 altoparlanti con frequenze medio-alte da 10 W, subwoofer da 30 W
        Codec
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Funzioni audio avanzate
        • A.I. EQ
        • Modalità IA
        • Modalità AVL
        • Dialoghi chiari
        • Dialogo
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Intrattenimento
        • Profilo uditivo
        • Musica
        • Modalità notte
        • Original
        • Personale
        • Audio spaziale
        Caratteristiche delle cuffie
        Dolby Atmos per cuffie
        Altoparlante principale
        Bidirezionale medio + tweeter
        Woofer
        Quad PR con bilanciamento a triplo anello

      • Connettività

        Numero di collegamenti HDMI
        4
        Funzioni HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Riproduzione One Touch
        • Pass-through telecomando
        • Controllo audio del sistema
        • Standby del sistema
        Numero di USB
        2
        Connessione wireless
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Compatibile con Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sì su tutti gli HDMI
        HDMI ARC
        Sì su HDMI2
        Funzionalità HDMI 2.1
        • eARC su HDMI 2
        • eARC/ VRR/ ALLM supportati
        • Velocità di trasmissione dati massima di 48 Gbps
        EasyLink 2.0
        • Impostazione esterna tramite interfaccia utente TV
        • HDMI-CEC per TV/SB Philips

      • Funzioni video HDMI supportate

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 con larghezza di banda elevata a 48 Gbps
        • fino a 4K 144 Hz
        Giochi
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Game
        • HDMI VRR
        • HGIG
        • Compatibile con Nvidia G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG

      • Scheda energetica UE

        Numeri di registrazione EPREL
        2295005
        Classe energetica per SDR
        F
        Consumo energetico in modalità acceso per SDR
        134  kWh/1000h
        Classe energetica per HDR
        G
        Consumo energetico in modalità acceso per HDR
        141  kWh/1000h
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Modalità standby in rete
        2.0  W
        Tecnologia dei pannelli
        OLED

      • Potenza

        Tensione di rete
        CA 100 - 240 V 50 - 60 Hz
        Consumo energetico in standby
        inferiore a 0,3 W
        Funzionalità di risparmio energetico
        • Timer per spegnimento automatico
        • Modalità Eco
        • Sensore luminoso
        • Picture mute (per la radio)

      • Accessori

        Accessori inclusi
        • 1 cavo USB-C per la ricarica del telecomando
        • Cavo alimentazione
        • Telecomando con ricarica wireless
        • Guida rapida
        • Foglio con informazioni legali e di sicurezza
        • Piedistallo da tavolo

      • Design

        Colori del TV
        Cornice in metallo
        Design del supporto
        Piedistallo ad arco in metallo cromato satinato

      • Dimensioni (lxpxa)

        Distanza tra i 2 piedistalli
        801  mm
        Compatibile con montaggio a parete
        400 x 300 mm
        TV senza piedistallo (L x A x P)
        1723 x 991 x 79 mm
        TV con piedistallo (L x A x P)
        1723 x 1059 x 316 mm
        Confezione in cartone (L x A x P)
        1950 x 1170 x 200 mm
        Peso del TV senza piedistallo
        35,5 kg
        Peso del TV con piedistallo
        36 kg
        Peso incluso imballaggio
        45,1 kg

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      • Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
      • Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
      • L'app Philips TV Remote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
      • La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
      • È necessario un abbonamento a Netflix. Per le condizioni, visita il sito https://www.netflix.com
      • Amazon Prime è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon Alexa è disponibile in lingue e paesi selezionati.
      • Il pulsante dei servizi multimediali over-the-top sul telecomando è diverso a seconda del paese. Fai riferimento al prodotto nella confezione.
      • Assistente Google è disponibile in lingue e paesi diversi, in base ai tipi di prodotto.
      • La disponibilità e la funzionalità dei servizi di controllo vocale variano a seconda del Paese e della lingua.
      • Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC.
      • Google TV è il nome dell'esperienza software di questo dispositivo e un marchio di Google LLC. YouTube, OK Google e altri marchi sono marchi di Google LLC.
      • La disponibilità dell'app Apple TV e di Apple TV+ può variare a seconda del paese o dell'area geografica. Consulta le pagine di assistenza di Google Play e Apple Inc.
      • VRR HDMI a 144 Hz, G-sync, e FreeSync sono ottenibili giocando su un PC collegato al TV OLED tramite HDMI.
      • Matter/Control4: questa funzione sarà disponibile nel 2025 tramite un aggiornamento software.
