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Fuori produzione
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (42,51”/108 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.
Con il display Philips MultiView ad altissima risoluzione ora potrai essere totalmente connesso. MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione attiva permettendoti di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, come per esempio PC fisso e portatile, semplificando il multi-tasking.
Il DisplayHDR 1000 certificato VESA assicura un'esperienza di visione notevolmente diversa rispetto ad altri schermi "compatibili con HDR". Neri estremamente profondi e bianchi luminosi garantiscono un contrasto eccellente con i colori brillanti, per far risaltare i dettagli come mai prima d'ora. I giocatori possono individuare facilmente i nemici nascosti in angoli bui e zone d'ombra, mentre gli amanti dei film possono godersi uno spettacolo più coinvolgente e realistico. Philips Momentum è dotato di diverse modalità HDR, ciascuna ottimizzata per scenari di utilizzo specifici: Gioco HDR, Film HDR e Foto HDR.
Riconoscimenti
3.7
su 5
30
Recensioni
Eufemia65
31/01/2023
Italia
Compratore verificato
Un ottimo prodotto.
Desideravo una TV da 55", poichè ho un impianto d'antenna decente ed in compenso mi è arrivata da pochi mesi la fibra ottica a casa, ho preferito optare per questa soluzione. Con una smartbox android, il PC e le connessioni di cui dipone, posso vedere film anche in 4K, navigare, espandere il monitor del mio PC, fare dei lavori per la mia attività. Non ho particolari esigenze, non utilizzo il monitor per il gaming, ma sono soddisfatta completamente, anche dell'audio che mi diverto a personalizzare.
Pro
Visione e suoni perfetti, è come avere un cinema in casa.
Contro
Qualche miglioramento nel menù, ma fa parte credo della mia poca dimestichezza con un monitor di questo tipo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 558M1RY Display 4K HDR con Ambiglow
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 558M1RY Display 4K HDR con Ambiglow
Friz1914
16/08/2020
Italia
Perfetto per console (ps4pro e Xbox one x)
Ottima qualità d'immagine e tempo di risposta eccellente per i videogiochi. È ottimo anche per la visione di film e serie tv. Come monitor pc per navigazione internet e videoscrittura risulta nitido e chiaro.
Pro
Qualità immagine
Contro
Un solo ingresso hdmi 2.0
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB Display 4K HDR con Ambiglow
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB Display 4K HDR con Ambiglow
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Pro
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Contro
Too large for PC use on a desk
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
Tempo migliore in Modalità Low Input Lag < 4 ms, impostato e misurato in un caso specifico.
Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt
La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2
Copertura BT. 709/DCI-P3 secondo gli standard CIE1976
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
10 bit con dithering a 8 bit con FRC