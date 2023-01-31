ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Energy Label Europe G
    Goditi il momento
  • Goditi il momento
  • Goditi il momento
  • Goditi il momento
  • Goditi il momento
  • Goditi il momento
  • Energy Label Europe G
    Goditi il momento
  • Goditi il momento
  • Goditi il momento
  • Goditi il momento
  • Goditi il momento
  • Goditi il momento

Fuori produzione

MomentumDisplay 4K HDR con Ambiglow

436M6VBPAB/01

3.7
| (30) Recensioni

2 Riconoscimenti

Goditi il momento
Sperimenta un nuovo livello di immersione nell'intrattenimento con l'innovativo display Momentum 4K HDR con illuminazione Ambiglow. L'ampio display 4K UHD, dotato di DisplayHDR 1000, garantisce immagini nitide e vivaci trasportandoti al centro dell'azione.
Vedi tutti i vantaggi

Goditi il momento

  • Momentum

  • 43 (42,51”/108 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

Precisione e risoluzione: UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)

Questi display Philips utilizzano pannelli ad elevate prestazioni per offrire immagini in qualità UltraClear con risoluzione 4K UHD (3840x2160). Sia che cerchi soluzioni professionali per CAD che ti garantiscano immagini estremamente dettagliate e che usino applicazioni grafiche in 3D, sia che necessiti di un supporto finanziario che funzioni su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini e grafica eccezionali.

Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea

Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea

Con il display Philips MultiView ad altissima risoluzione ora potrai essere totalmente connesso. MultiView consente la doppia connessione e visualizzazione attiva permettendoti di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, come per esempio PC fisso e portatile, semplificando il multi-tasking.

DisplayHDR 1000 per dettagli nitidi e realistici

DisplayHDR 1000 per dettagli nitidi e realistici

Il DisplayHDR 1000 certificato VESA assicura un'esperienza di visione notevolmente diversa rispetto ad altri schermi "compatibili con HDR". Neri estremamente profondi e bianchi luminosi garantiscono un contrasto eccellente con i colori brillanti, per far risaltare i dettagli come mai prima d'ora. I giocatori possono individuare facilmente i nemici nascosti in angoli bui e zone d'ombra, mentre gli amanti dei film possono godersi uno spettacolo più coinvolgente e realistico. Philips Momentum è dotato di diverse modalità HDR, ciascuna ottimizzata per scenari di utilizzo specifici: Gioco HDR, Film HDR e Foto HDR.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-3620519
  • Award image AWARD-3620296

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.7

su 5

30

Recensioni

31/01/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Un ottimo prodotto.

Desideravo una TV da 55", poichè ho un impianto d'antenna decente ed in compenso mi è arrivata da pochi mesi la fibra ottica a casa, ho preferito optare per questa soluzione. Con una smartbox android, il PC e le connessioni di cui dipone, posso vedere film anche in 4K, navigare, espandere il monitor del mio PC, fare dei lavori per la mia attività. Non ho particolari esigenze, non utilizzo il monitor per il gaming, ma sono soddisfatta completamente, anche dell'audio che mi diverto a personalizzare.

Pro

Visione e suoni perfetti, è come avere un cinema in casa.

Contro

Qualche miglioramento nel menù, ma fa parte credo della mia poca dimestichezza con un monitor di questo tipo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 558M1RY Display 4K HDR con Ambiglow

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 558M1RY Display 4K HDR con Ambiglow

16/08/2020

Italia

Italia

Perfetto per console (ps4pro e Xbox one x)

Ottima qualità d'immagine e tempo di risposta eccellente per i videogiochi. È ottimo anche per la visione di film e serie tv. Come monitor pc per navigazione internet e videoscrittura risulta nitido e chiaro.

Pro

Qualità immagine

Contro

Un solo ingresso hdmi 2.0

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB Display 4K HDR con Ambiglow

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB Display 4K HDR con Ambiglow

24/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for Console gaming

I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars

Pro

Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good

Contro

Too large for PC use on a desk

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  2. Tempo migliore in Modalità Low Input Lag &lt; 4 ms, impostato e misurato in un caso specifico.

  3. Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

  4. La ricarica veloce è compatibile con lo standard USB BC 1.2

  5. Copertura BT. 709/DCI-P3 secondo gli standard CIE1976

  6. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.

  7. NTSC in base all'area su CIE1976

  8. sRGB: in base all'area su CIE1931

  9. 10 bit con dithering a 8 bit con FRC