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  • Luce bianca pura e luminosa che sconfigge l’oscurità
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Xenon WhiteVision gen2Lampadina per fari allo Xenon

42403WHV2S1

3.8
| (256) Recensioni
Luce bianca pura e luminosa che sconfigge l’oscurità
Le lampadine Xenon Philips WhiteVision gen2 conferiscono un effetto bianco intenso ai fari della vettura ed emettono una luce bianca più brillante e uniforme su strada. La scelta ideale per chi desidera fari xenon con l'aspetto delle luci a LED.
Vedi tutti i vantaggi

Luce intensa e più bianca che migliora la concentrazione del guidatore

Luce bianca pura e luminosa che sconfigge l’oscurità

  • Tipo di lampadina: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Numero di lampadine: 1

Effetto bianco di ultima generazione per l'abbinamento con i LED della tua auto

Le lampadine per fari Xenon Philips WhiteVision gen2 rappresentano la scelta perfetta per gli automobilisti che desiderano fari dal look bianco e deciso, dall'aspetto simile ai LED. Con la stessa temperatura di colore delle lampadine LED, Xenon WhiteVision gen2 è l'ultima versione dei fari xenon.

Fascio bianco puro luminoso per fendere l'oscurità

Con una temperatura di colore fino a 5000 Kelvin, le lampadine Xenon Philips WhiteVision illuminano la strada con un fascio chiaro e nitido che rischiara l'oscurità. La guida sarà più sicura e gradevole se non devi affaticare gli occhi per vedere bene la strada davanti a te. Con le soluzioni di illuminazione proposte da Philips per il settore automobilistico, guidare di notte non sarà più un limite.

Contrasto superiore per una migliore visibilità e una guida più sicura

È molto importante individuare velocemente la segnaletica stradale quando guidi al buio. Le lampadine Xenon WhiteVision offrono una luce bianca, uniforme e intensa. Insieme all'elevata temperatura di colore, i fari offrono un contrasto più forte e riflessi più nitidi provenienti da oggetti e indicazioni, per un'esperienza di guida confortevole e sicura. Molti incidenti stradali sono causati da automobilisti troppo stanchi, che hanno perso la concentrazione. Questa luce più bianca aiuta a rimanere vigili per l'intera durata del tragitto notturno.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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01/11/2025

Italia

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Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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