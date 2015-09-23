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Xenon VisionLampadina per fari allo Xenon

42403VIS1

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

Philips Xenon Vision sostituisce una singola lampadina bruciata fornendo lo stesso colore di quella ancora funzionante, grazie alla nuova tecnologia di sostituzione. È la lampadina di ricambio perfetta ed è anche economica!

Vedi tutti i vantaggi

Ideale per la sostituzione

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampadina: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Numero di lampadine: 1

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Vincitore premio produttore di lampadine per automobili

Vincitore premio produttore di lampadine per automobili

Le nostre lampadine sono pluripremiate dagli esperti del settore automobilistico

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